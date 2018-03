Kristína Jurzová

Jednému mestu sa podarilo vyriešiť problém s cigaretovými ohorkami. Vytvoria z nich niečo pekné a užitočné

Tento nápad ohúril celý svet. Zvyšky z cigariet často precestujú tisíce kilometrov, len aby neskončili na smetisku a dokázali ľudstvu ešte poslúžiť.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

NEW JERSEY 20. marca (Dobré noviny) - Stojíte na zastávke a niekto opodiaľ - ani nie štyri metre, ako káže zákon - dofajčí a odhodí ohorok z cigarety na zem. Toto je slovenská realita, ktorá sa k vyspelému západu ani len nepribližuje. Hoci nie sme jediná krajina, ktorá sa topí v ohorkoch, nájdu sa aj také, ktoré takýto problém nemajú. Mnohí fajčiari sú už totiž natoľko uvedomelí, že zvyšky z cigariet slušne hodia do koša. Dôvodom je to, že takmer na každom kroku majú k dispozícii odpadkové koše, ale dobre vedia, že ak ich niekto "nachytá", ako ich hádžu mimo, hrozí im mastná pokuta. Existuje však aj krajina, kde ohorky z kontajnera nekončia na smetisku, ale sú využité na správnu vec.

Reč je o americkom štáte New Jersey, kde pôsobí firma Terracycle. Tá sa už viac ako desať rokov špecializuje na recykláciu vecí, ktoré sa všeobecne považujú za "nerecyklovateľné". Ide o spomínané ohorky z cigariet, ale aj plienky a ďalšie plastové obaly.

Spoločnosť spolupracuje s firmami, mestami a spotrebiteľmi po celom svete, ktoré pre ňu zhromažďujú použité filtre, aby ich opäť mohla "upcyklovať" na niečo užitočné.

Fajčiari majú k dispozícii špeciálne označené nádoby, kde môžu zvyšky bez výčitiek odhodiť. Len čo sa naplnia, putujú do Terracycle. Zozbierané filtre, ktoré sú vyrobené z tvrdšieho plastu nazývaného acetát celulózy, roztavia a následne z nich vyrobia napríklad lavičky do parku alebo prepravné palety.

Za krásne prostredie

Takýto proces recyklácie je síce finančne náročný, no firma rozhodne nekrachuje. Jej program je totiž dotovaný aj samotnými výrobcami cigariet, a tak je táto služba zadarmo dostupná pre mnohé mestá aj obce.

Navyše, spoločnosť sa zapojila do programu Udržujte Ameriku krásnu cigaretovou prevenciou ("Keep America Beautiful Cigarette Prevention"). Znamená to, že za každého pol kila ohorkov venuje spoločnosť do programu jeden dolár.

Terracycle vznikla v roku 2012 a za ten čas sa do projektu zapojilo viac ako 12 000 miest z celého sveta, ktoré pre spoločnosť zozbierali viac ako 90 miliónov cigariet. Lavičky tejto spoločnosti vyrobené zo špakov našli miesto už vo všetkých možných končinách. Sedia na nich nefajčiari, ale aj fajčiari, ktorí okolo nich rozhodne nerobia bordel. Filtre totiž zahadzujú do označených nádob, lebo vedia, že budú opätovne využité. Čo myslíte, uchytil by sa takýto projekt aj na Slovensku?