Najlepšou učiteľkou sveta je žena, ktorá sa naučila 35 jazykov, aby sa mohla rozprávať so všetkými svojimi žiakmi

Ocenená je učiteľkou základnej a strednej školy Alperton Community School v londýnskom obvode Brent, ktorý je jednou z etnicky najpestrejších oblastí Veľkej Británie.

Britka Andria Zafirakouová si v Dubaji prebrala cenu pre najlepšiu učiteľku sveta. Dubaj, 18. marca 2018 — Foto: TASR/AP

Dubaj 18. marca (TASR) - Britku Andriu Zafirakouovú, ktorá pracuje s chudobnou mládežou v Londýne, vyhlásili za najlepšiu učiteľku sveta. Svetovú učiteľskú cenu jej udelili v nedeľu na slávnostnej ceremónii v Dubaji. Okrem ocenenia dostala aj finančnú odmenu vo výške milióna dolárov.

Finančnú odmenu poskytuje londýnska nadácia Varkey Foundation, nad ktorou drží patronát premiér Spojených arabských emirátov Muhammad ibn Rašíd Al Maktúm. Tento rok bolo na ocenenie nominovaných približne 30.000 uchádzačov z celého sveta.

Andria Zafirakouová je učiteľkou základnej a strednej školy Alperton Community School v londýnskom obvode Brent, ktorý je jednou z etnicky najpestrejších oblastí Veľkej Británie. Žiaci, ktorých učí, pochádzajú zo sociálne slabých rodín a ich rodičia často nehovoria ani po anglicky. Brent je tiež neslávne známy vysokou mierou zločinnosti. Práve preto sa učiteľka odhodlala naučiť až neuveriteľných 35 jazykov. Chcela sa rozprávať s každým svojim žiakom a so všetkými rodičmi.

Laureátka pri preberaní ceny vyhlásila, že jej škola je "nádherne" rôznorodá a plná mimoriadnych žiakov so silnou túžbou po vzdelaní. "Ak by sa naša škola otvárala o šiestej ráno, už o piatej by pred ňou stál rad detí," povedala Zafirakouovová, vôbec prvá Britka odmenená týmto ocenením.

K úspechu jej prostredníctvom videa zablahoželala aj samotná britská premiérka Theresa Mayová.

Vlani získala Svetovú učiteľskú cenu Kanaďanka Maggie MacDonnellová za prácu s problémovou mládežou v odľahlej inuitskej komunite v Arktíde.