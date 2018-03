Dobré noviny

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na Beckove straší. Skupinka mladých Slovákov sa rozhodla, že to musí nakrútiť a ukázať celému Slovensku

Tragický pád, pes, ktorý ušiel, aj plač dieťaťa. Na mohutnom hrade stredného Považia sa dejú naozaj nezvyčajné veci.

Beckovský hrad. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

BECKOV 15. marca (Dobré noviny) - K nejednému slovenskému hradu sa viažu kadejaké povesti. A niektoré z nich aj naozaj strašidelné. Sú to však iba povesti alebo naozaj existujú miesta, kde straší? Jedným z nich má byť vraj aj známy Beckovský hrad, na ktorý si posvietili Slovak Ghost Hunters.

Na hrade strašia vraj až dvaja duchovia

O tomto hrade na mohutnom kamennom brale sa traduje, že tu strašia dvaja duchovia. Povesť totiž hovorí, že počas jednej veľmi bujarej hostiny za vojvodom Stiborom dokríval jeho milovaný poľovnícky pes. Nohu mu zranil služobník z kuchyne, ktorý sa bránil pred jeho útokom. Stibor známy svojou krutosťou si poddaného predvolal a vyriekol nad ním ortieľ, že ho zhodí z hradnej skaly. Márne služobník vysvetľoval, prosil, nariekal - nič nepomáhalo. Tesne predtým, ako ho zhodili, povedal svojmu pánovi, že do roka a do dňa sa stretnú pred božím súdom. A tak sa i stalo. Rok uplynul ako voda a hrade sa konala ďalšia hostina. Stibor opojený vínom opustil veselicu a ľahol si do hradnej záhrady, aby si oddýchol. Tu sa k nemu priplazila jedovatá zmija a poštípala ho do očí. Hradný pán v bolestiach blúdil hradom, až sa dostal na miesto, kde zhodil nevinného sluhu a sám sa zrútil do priepasti. Keď sa to dozvedela jeho manželka Dobrochňa, zabodla si do srdca dýku. Teraz vraj chodí hradom ako Biela pani.

O tom, že by na tomto prípade mohlo naozaj niečo byť, hovorí bývalý hradný kastelán Rudolf. Vo zverejnenom videu rozpráva o tom, že spolu so svojím psom zažil na hrade niečo naozaj nezvyčajné. Pes sa dokonca tak zľakol, že sa pokúsil z hradu ujsť... Nie je však vraj jediný zamestnanec, kto vníma zvláštnu atmosféru v týchto stredovekých priestoroch. Herci, ktorí tu organizovali nočnú prehliadku, vraj v čase okolo polnoci jasne počuli detský plač.

Situáciu prišli preveriť aj Slovak Ghost Hunters, ktorí sa po desiatej hodine večer rozdelili do menších skupín a zažili viaceré abnormálne javy. Vypla sa im kamera, trikrát zhasla baterka a namerali aj zvláštne paranormálne aktivity vďaka zariadeniu K2. Že by na hrade ozaj mohlo byť niečo mimo nášho bežného vnímania, majú dokazovať aj výsledky z termokamery, ktorá zaznamenala pohyb na miestach, kde sa však nikto fyzicky nenachádzal. "Na Beckove sa očividne nachádzajú duše, ktoré tam blúdia, no nikomu nechcú ublížiť," uzavreli svoje rozprávanie hľadači záhad.