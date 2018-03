TASR

Dnes o 19:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fico je pripravený odstúpiť, predčasné voľby nebudú

Fico je pripravený už vo štvrtok podať demisiu, má tri podmienky

Na snímke zľava predseda SNS Andrej Danko, predseda strany Smer-SD a premiér SR Robert Fico a predseda Most-Híd Béla Bugár počas tlačovej konferencie po rokovaní koaličnej rady 14. marca 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámili lídri vládnej koalície.

Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.), po rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, má však tri podmienky. Hlava štátu bude rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu.

Robert Fico sa domnieva, že ak by v súčasnej situácii došlo na Slovensku k predčasným parlamentným voľbám, sprevádzal by ich chaos a nestabilita. "Je dôležité, aby súčasná vládna koalícia naďalej napĺňala svoj mandát od voličov. SR je v dobrej kondícii, čo je aj zásluhou súčasnej vládnej koalície. Preto je našou povinnosťou aj naďalej napĺňať vôľu ľudí a neodovzdať štát opozičným amatérom a krikľúňom," odkázal Fico s tým, že on osobne je preto ochotný urobiť maximum.

Líder Mosta-Híd Béla Bugár si rozhodnutie Fica cení. "Nová vláda, nová zodpovednosť a pokračovanie v tom, čo sme začali pred dvoma rokmi," povedal.