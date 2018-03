Marián Balázs

Ochranár Erik Baláž: Väčšina ľudí, ktorí sa stretli s vlkom, o tom dodnes nevie

Hosťom relácie KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom bol ochranár a filmár Erik Baláž z iniciatívy My sme les.

BRATISLAVA 13. marca (Dobré noviny) - Na projekt My sme les zareagovalo množstvo ľudí a ochranári ním chceli ukázať, že nie sú jediní, koho situácia v našich národných parkoch hnevá. Čo alebo kto najviac ničí slovenské lesy? Na tému ochrana prírody na Slovensku bude v relácii Križovatky Mariána Balázsa hovoriť ochranár a filmár Erik Baláž z iniciatívy My sme les.

Dozviete sa aj, čo najviac ohrozuje ľudí v Tatrách. A nie, nie je to medveď. Autor známeho dokumentárneho filmu Strážca divočiny vám poradí, ako zareagovať, keď sa náhodou stretnete s najväčšou šelmou našich hôr. Keď zbadáte medveďa v kontajneri, „v prvom rade ho nejdem dokrmovať cukríkmi,“ hovorí s úsmevom o tom, že to nie je žiadny „zlatý plyšový medvedík“. Baláž v exkluzívnom rozhovore pre Dobré noviny vyvráti všetky mýty, ktoré z tejto oblasti poznáme, a prezradí aj to, kedy zažil najväčší strach v živote.

Na snímke režisér Erik Baláž. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vo filme Vlčie hory, ktorý sa točil na slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí, zas poukazuje nato, že väčšinu stretnutí s vlkom človek ani nezaregistruje. „Vlk vie o človeku skoro vždycky a človek o ňom skoro nikdy nevie,“ vysvetľuje s tým, že sú to veľmi inteligentné zvieratá, ktoré dokážu predvídať a majú prehľad o dianí naokolo.

Napriek tomu, že že posledné roky sa veľa pozitívneho v ochrane našej prírody nestalo, predsa len sa objavilo svetielko nádeje. Je to Tichá a Kôprova dolina v Tatrách. Ide o územie veľké asi 100 kilometrov štvorcových, kde sa reálne nezasahuje, neťaží ani nepoľuje na zvieratá a kde sa príroda vyvíja spontánne. „Je to niečo mimoriadne aj v rámci širšieho regiónu, takže sa tam stále vraciam a vždy, keď prídem, sledujem vývoj lesa, čo sa tam deje, ako žijú zvieratá a hrozne sa z toho teším. (…) Verím, že je to optimistický zárodok do budúcnosti a že takých lokalít môže byť viacej.“