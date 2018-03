Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vďaka tejto činnosti boli naše babičky šťastnejšie, zdravšie a netrápil ich stres. Začnite ešte dnes aj vy!

A vôbec sa nemusíte cítiť staro, pretože je dokázané, že táto činnosť zvyšuje aj dlhovekosť a celkovú vitalitu.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 13. marca (Dobré noviny) - Ľudia vraj boli kedysi šťastnejší. Viaceré výskumy dokázali, že sa smiali oveľa častejšie ako my a že stres, ktorý v dnešnej dobe bežne prežívame, im bol v takejto forme neznámy. Spojené je to predovšetkým so spôsobom života našich predkov, v ktorom značnú časť dňa tvorili takzvané kratochvíle. Voľný čas si vypĺňali rôznymi aktivitami, ktoré boli nielen oddychové, ale často aj veľmi užitočné.

Jednou z nich je aj pletenie. Hoci je táto činnosť typická skôr pre nežná pohlavia, aj u nás sa našli regióny, v ktorých sa jej venovali chlapi. Človek na ňu potrebuje nielen zručnosť, ale aj poriadnu dávku trpezlivosti a koncentrácie.

Prospieva telu aj duši

Potvrdzuje to aj najnovšia štúdia Knit for Peace, ktorá prospieva nielen telu, ale aj duši. "Existuje obrovské množstvo výskumov, ktoré ukazujú, že pletenie má výhody pre fyzické aj duševné zdravie a že spomaľuje nástup demencie, bojuje proti depresii a odvádza pozornosť od chronickej bolesti. Je to totiž činnosť, ktorá môže pokračovať až do extrémne vysokého veku," uviedla správa. "Je to spoločenská aktivita, ktorá pomáha prekonávať izoláciu a osamelosť, ktorá je často znakom staroby. Je to zručnosť, ktorej sa môžete venovať, aj keď sa vytráca váš zrak a sila."

Dokazuje to prieskum, ktorého sa zúčastnilo až 15.000 britských pletiarok. Zlepšila sa nielen ich jemná motorika, ale zmizli aj ich stavy úzkosti. Vďaka tejto činnosti sa začlenili viac do spoločnosti, pretože si vytvorili spoločné skupiny, komunity. Pocítili aj väčší zmysel pre užitočnosť, pretože plietli pre tých, "ktorí to potrebovali". Ich pletené výtvory totiž putovali do nemocníc, ženských útočísk, väzníc, do centier pre utečencov či pre rôzne komunitné skupiny nielen v spojenom kráľovstve, ale aj v rozvojových krajinách.

Väčšina (70%) respondentov pre Knit for Peace uviedla, že si myslí, že pletenie zlepšuje ich zdravie, pričom hlavným dôvodom (86%) je, že im pomáha cítiť sa uvoľnene. Okrem toho ženy pri pohľade na svoje finálne dielo dosiahli aj väčší pocit blahobytu spojený s tým, že niečo vytvorili svojimi vlastnými rukami.

Foto: Flickr

Zbaví vás aj zlozvykov

Na túto problematiku nadväzuje aj štúdia Harvardskej univerzity z roku 2007, ktorá zistila, že pletenie indukuje prirodzenú relaxačnú odpoveď tela a znižuje srdcovú frekvenciu priemerne o 11 úderov za minútu. Znamená to, že pri pletení dochádza k poklesu krvného tlaku. K tomuto záveru dospela aj Knit for Peace. Viac ako štvrtina (26,1%) pletiarok uviedla, že tento koníček ich upokojuje a má terapeutickú povahu, čo zlepšuje aj ich krvný obeh v tele.

Zaujímavosťou sú aj tvrdenia, že pletenie pomohlo ľuďom prestať fajčiť a a dokázali schudnúť. Pletenie "drží ruky zaneprázdnené, takže sa zbytočne večer nezabávam, keď sledujem televíziu. Počas môjho prvého roku pletenia som klesla o dve veľkosti šiat. Bolo to aj užitočná pomoc, ktorá mi pomohla zastaviť fajčenie a myslím si, že pletenie by pomohlo zbaviť sa viacerých závislostí," napísala Sarah R. vo svojej štúdii.

V roku 2012 sa zas prišlo na to, že tí - ktorí sa zaoberajú remeselnou činnosťou, počítačovými aktivitami, pletením či čítaním kníh, - majú o 30 až 50% menšiu pravdepodobnosť miernej kognitívnej poruchy ako tí, ktorí to sa týmto činnostiam nevenovali.

Ak chcete byť teda zdraví - telom i dušou - odborníci odporúčajú, aby ste sa začali venovať pleteniu. Táto činnosť však podľa britských výskumníkov môže "zachrániť aj finančné prostriedky" v zdravotnom systéme, pretože "odolnejšia starnúca populácia je šťastnejšia, má menšie požiadavky a vyžaduje menej starostlivosti".