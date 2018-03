Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nesebecká mama 3 detí počas mrazov prichýlila bezdomovca. Keď sa oteplilo, ponúkla mu, aby zostal

Pomocnú ruku mladému bezdomovcovi podala neznáma žena. Vďaka jej dobrému srdcu sa muž zaradil do normálneho života.

— Foto: Repro foto mirror.co.uk

TALBOT GREEN 12. marca - Veľkú Britániu len pred pár dňami potrápilo poriadne veľa snehu a ukrutná zima. Natalie Hawkinsová je mama troch detí a nedokázala si jednoducho predstaviť, že má niekto v takomto počasí prežiť na ulici. Keď to spomenula pri rozhovore so svojou sestrou, započul ju jej 15-ročný syn Jack, ktorý okamžite zareagoval. Spomenul mladého muža, ktorého pozná a ktorý, žiaľ, žije na ulici. Tínedžer vedel, že Keiran Kilday žije v opustenom železničnom vagóne. Natalie sa, aj keď mala pochybnosti a pochopiteľné obavy, rozhodla, že 24-ročného bezdomovca privedie k sebe domov.

Keiran sa na ulici ocitol po tom, čo ho opustila rodina. Najprv žil v stane a napokon sa dostal do opusteného vlaku. Postretlo ho však šťastie v podobe Natalie a jej rodiny. Matka troch detí si totiž do hodiny od spoznania smutného príbehu nasťahovala Keirana do svojho domu v Talbot Green. „Mala som obavy, či nie je na drogách alebo či nie je alkoholik. Avšak nič z toho nebola pravda aj a som to cítila. Povedala som svojej sestre, že nemôžem nechať tohto chlapca na ulici. Je to dobrý mladý muž,“ prezradila pre britské médiá Natalie.

Foto: Repro foto mirror.co.uk

Zostal aj po tom, ako pominuli mrazy

Stalo sa však niečo, čo nečakal ani jeden z členov rodiny a dokonca ani samotný Keiran. Rodina si nového nájomníka natoľko obľúbila, že sa stal jej novým členom. Hoci mrazy pominuli, Keiran býva s rodinou aj naďalej a pomáha jej, koľko vládze. Okrem toho sa však Natalie rozhlodla Keiranovi pomôcť aj inak.

Natalie so svojimi priateľmi vytvorila skupinu na Facebooku, kde uverejňuje mužovu aktuálnu situáciu a taktiež aj zbierku. Množstvo neznámych ľudí Keirana podporilo. Darovali mu oblečenie, jedlo a jeden z nich dokonca objednal a zaplatil jedlo z čínskej reštaurácie, ktoré donáška priniesla až k Natalie domov.

Hanba a klamanie sveta

„Chýbalo mi kúrenie aj sprcha. Mal som dve sady oblečenia, ktoré bolo naozaj smradľavé. Stal som sa bezdomovcom po tom, čo moja matka odišla za prácou do Írska a moji bratia do Caerphilly,“ prezradil dnes už bývalý bezdomovec Keiran. Mladý muž sa snažil pred ľuďmi zatajiť, že skončil na ulici. „Na ulici som bol krátke obdobie, avšak keď som sa tam dostal, nevedel som z toho von,“ priznal. Keiran za svoju situáciu neviní nikoho a už vôbec nie svoju rodinu.

Všetky finančné prostriedky získané prostredníctvom zbierky budú smerovať na Keiranovo nové bývanie. Natalie priznala, že nečakala takú odozvu. Ľudia sa podľa jej slov zapájajú na 100 %. Zbierka však nebola založená s cieľom vyzbierať vysokú sumu. Cieľom bolo tak 100 libier, za ktoré si mal Keiran kúpiť nové oblečenie. Muž bez domova sa veľmi hanbil za svoju situáciu a skrýval pravdu pred okolitým svetom. Aj vďaka Natalie pochopil, že to nie je žiadna hanba a vždy sa dá začať odznova. „Myslel som si, že je to hanebné a trápne, ale dozvedel som sa, že nie je,“ povedal na záver Keiran.