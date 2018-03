TASR

NDS: Chce aktualizovať dokumentáciu k ďalšiemu úseku D3 na Kysuciach

Záujemcovia môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť v súťaži do 11. apríla tohto roku. Zákazka nebude spolufinancovaná z eurofondov.

Ilustračná snímka.

Bratislava 8. marca (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) chce aktualizovať dokumentáciu pre pripravovaný úsek diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Na zákazku už diaľničiari vyhlásili súťaž a cenu za ňu odhadujú vo výške 600.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení tendra, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania. Dodávateľ, ktorý vzíde zo súťaže, by mal pre NDS vypracovať aktualizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby, tiež oznámenia o zmene navrhovanej činnosti či dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na ponuku. Zároveň by mal zabezpečiť aj výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre túto stavbu.

Pripravovaný úsek kysuckej diaľnice D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto je dlhý 11,2 kilometra. Predchádzajúci úsek D3 Žilina, Strážov - Žilina, Brodno je už postavený a od decembra minulého roka je otvorený pre vodičov.