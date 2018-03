Dominika Dobrocká

Včera o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Len 15-ročný chlapec zachránil bábätko a staršiu ženu z horiaceho domu. Potom sa vrátil a oheň sám uhasil

Chlapec zachránil bábätko a staršiu pani z horiaceho domu. Je považovaný za odvážneho hrdinu.

Jack Wood — Foto: Repro foto croydonadvertiser.co.uk

CARSHALTON 8. marca - Jack Wood sa v 15-tich rokoch stal hrdinom. Po tom, ako si počas cesty do školy všimol, že z rodinného domu v meste Carshalton v južnom Londýne vychádza dym, okamžite zareagoval. Školák zavolal svojej mame Emme, aby zavolala hasičov, následne vbehol do domu, aby zachránil ročné dieťa a staršiu ženu. „Chcel som dostať dieťa a babičku von. Poznám ľudí, ktorí v tom dome žijú a vedel som, že vo vnútri je dieťa a staršia pani, a nebudú sa vedieť dostať rýchlo von,“ prezradil Jack.

Mladík najprv vošiel dnu, aby zachránil dieťa a napokon sa vrátil pre pani. Pani Woodová prezradila, že keď ich obe Jack dostal do bezpečia, vrátil sa do domu a vodou zahasil oheň. Pre mladého hrdinu bola vytvorená stránka, kam ľudia môžu posielať peniaze. „Táto stránka je vytvorená na získanie peňazí pre mladého chlapca Jacka, ktorý zachránil ženu a ročné bábätko z horiaceho domu. Nie veľa ľudí by v 15-tich rokoch malo odvahu urobiť niečo také. Myslíme si, že by mal byť odmenený,“ znie dôvod založenia zbierky. Veľa ľudí v meste Jacka pochválilo a vôbec nepochybujú o tom, že by mal byť za svoju neuveriteľnú odvahu odmenený.

„Jeden muž, jedna žena a jedno dieťa boli prevezení londýnskou záchrannou službou do nemocnice, keďže sa nadýchali dymu,“ prezradil hovorca londýnskeho hasičského zboru. Nikomu sa však vďaka odvážnemu Jackovi nič vážne nestalo.