Zázrak v domove dôchodcov: Starostlivosť o mačky zlepšila zdravie aj pamäť seniorov, prekážkou nebol ani Alzheimer

Zázraky sa dejú! Mačky liečia alzheimerovu či iné choroby v domove dôchodcov.

ORO VALLEY 10. marca - Počuli ste niekedy o tom, že mačky dokážu liečiť? Felinoterapia je jednou z foriem animoterapie. Ide o liečbu somatických a psychických ochorení či záťaží organizmu založenú na priamom kontakte s mačkou. Aplikuje sa zvyčajne na deťoch a starších ľuďoch.

Práve tento typ liečby sa uchytil v dome pre seniorov v arizonskom meste Oro Valley. Dom pre seniorov spojil svoje sily s miestnym útulkom pre mačky a seniorov nechal, aby sa niekoľko dní starali o mačky. Keďže ide o pacientov, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou alebo stareckou demenciou, niektorým sa zdal tento nápad zvláštny. No práve felinoterapia - starostlivosť o mačky - priniesla priaznivé účinky.

Mačky zlepšili psychickú pohodu

V minulom roku prijal útulok v oblasti Pima County viac než dve tisíc opustených mačiek. Keďže v útulku bol nedostatok personálu a dobrovoľníkov, útulok navrhol spoluprácu s miestnym domovom dôchodcov. Domov dôchodcov súhlasil a v Oro Valley tak začali so starostlivosťou o pár mačiek. Vybraní seniori dostali za úlohu postarať sa o mačky po dobu dvoch týždňov. Psychická pohoda u seniorov sa za ten čas výrazne zlepšila.

Skutočné príbehy seniorov

Greg More, senior trpiaci Alzeimerovou i dokonca Parkinsonovou chorobou, tvrdí, že najprv odmietal komunikovať s okolím. Na akýkoľvek podnet personálu reagoval podráždene. Až malé mačiatko mu vraj rozviazalo jazyk. Po pár dňoch starostlivosti oň začal rozprávať. ,,Je čas ísť sa prejsť,“ hovorieval mu a pravidelne ho brával na prechádzky do záhrady.

Thelma Bradfieldová je seniorka, ktorá si v priebehu času stráveného s mačiatkom zase začala spomínať na svoj život na rodnej farme. ,,Mali sme devätnásť mačiek. Všetky sme ich kŕmili v stodole. Presne poznám, kedy chce tá malá napiť.“ Podľa riaditeľky domova Rebeccy Hamiltonovej pomáha kontakt so zvieratami seniorom spomenúť si na svoje detstvo a mladé roky života. Informoval o tom portál Reflex.

Ako mačky liečia?

Akým spôsobom dokážu mačky liečiť? Pradenie mačky dokáže znižovať vnímanie zdravotných problémov a navodzuje pocit pohody a pokoja. Prostredníctvom pradenia i hladenia, verbálnou i neverbálnou komunikáciou človeka so zvieraťom klesá chorobnosť a aktivujú sa vnútorné funkcie človeka. Zistilo sa, že onkologické a pooperačné stavy majú vplyvom animoterapie ľahšie uzdravovanie a dokonca aj nižšiu úmrtnosť. Taktiež to platí aj pri závislostiach. Avšak, zvieratá a to konkrétne mačky pomáhajú aj zdravým ľuďom. Napríklad pri pocitoch únavy, pri zvládaní ťažkých životných situácií alebo pri prekonávaní depresie či pocitov úzkosti.

Liečba zvieratami je stále populárnejšia

Animoterapia pre deti i seniorov je čím ďalej, tým populárnejšia po celom svete. Zatiaľ čo v Česku sa v domovoch dôchodcov sústreďujú skôr na terapiu psami, v USA skúšajú terapie exotickými zvieratami.