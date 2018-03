Kristína Jurzová

Včera o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rodina si adoptovala deväť súrodencov preto, aby mohli zostať spolu

Ich život sa obráti naruby. Nedokázali by však pretrhnúť ich silné rodinné puto.

Najmenší drobec má iba deväť mesiacov, najstaršia dievčina až 14 rokov. — Foto: reprofoto Mirror

FLORIDA 6. marca (Dobré noviny) – Mali vyrastať a dospievať spolu. Osud to však chcel zmeniť, pripravil ich o rodičov a deväť súrodencov sa napokon ocitlo v detskom domove. Za bežných okolností by ich rozdelili, pretrhli im silné putá a rozmiestnili do viacerých rodín. Zariadenie sa však rozhodlo, že početná rodinka vo veku od deväť mesiacov do štrnásť rokov musí zostať stoj čo stoj spolu. Otázka však znela, kto by si zobral naraz toľko detí?

Odvahu v sebe našli manželia Peggy a Jacob Smithovci z Floridy, ktorým sa roky nedarilo počať vlastné dieťa. Za ten čas sa v nich však nahromadilo toľko lásky, že sa ju rozhodli rozdať malým sirotám. Nedokázali by sa však postarať o všetkých, a tak nový domov poskytli „iba“ štyrom z nich. Zvyšných päť detí však býva doslova za rohom, pretože si ich adoptovali Jacobovi rodičia.

Peggy a Jacob konečne vytvorili rodinu. Foto: reprofoto Mirror

Tí boli už dávno zvyknutí na to, že sa ich dom „natriasa“ od detského smiechu. Vychovali totiž päť vlastných detí a pätnásť ďalších si osvojili, pričom jedno z nich je ešte stále v ich starostlivosti. Bolo pre nich preto prirodzené, že si adoptovali zvyšných päť väčších detí. „Hovorili sme si: kto, keď nie my,“ povedala pre Mirror Loryn Smithová, Jacobova matka.

Thad a Loryn Smithovci budú aktuálne vychovávať šesť detí. Foto: reprofoto Mirror

Dvadsaťosemročná Peggy, ktorá bude vychovávať tých najmenších drobcov, si je vedomá, že ich rodinu čaká veľká skúška, pretože ich život sa úplne obráti naruby. Povedala však, že šťastie detí a to, že ich od seba neodtrhnú, za to stojí.