Dominika Dobrocká

Dnes o 10:21 čítanie na minútu 0 zdieľaní Brnenská firma dala zamestnancom neobmedzenú dovolenku. Pracujú lepšie ako kedykoľvek predtým

Neobmedzená dovolenka je snom mnohých ľudí. Táto prestava nie je neuskutočniteľná a nereálna.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

BRNO 5. marca - Dokážete si predstaviť, že vám nadriadený jedného pekného dňa oznámi novinku o neobmedzenej dovolenke. Žiadne obmedzenie 20-tich dní. Brnenská IT firma sa rozhodla a darovala svojim zamestnancom neobmedzené množstvo dovolenky. Rozhodnutie bolo síce riskantné, no vyplatilo sa. Zamestnanci majú možnosť ísť na dovolenku kedykoľvek po dohode so zamestnávateľom. Jediná podmienka, ktorú treba splniť, je zabezpečiť a neohroziť projekt, na ktorom sa pracuje.

Počas minuloročného experimentu si ľudia síce zobrali o 30 % viac dovolenky, ako je bežne možné, avšak všetky svoje povinnosti si splnili bez jedného jediného problému. „Minulý rok nás presvedčil o tom, že budovať firmu na ľuďoch, spoliehať sa na ich zodpovednosť a zdravý úsudok dáva zmysel,“ prezradila pre portál idnes.cz Andrea Najvárková z personálneho oddelenia firmy Artin.

Plánovanie dovolenky bez stresu

Leto a Vianoce boli obdobia, kedy si pracovníci brali najčastejšie a najviac dovolenky. Roky pred tým, kedy nemali možnosť neobmedzenej dovolenky, mnohým na vianočné sviatky nezostával už ani jeden deň. Predsa sú to posledné dni v roku.

Treba byť čestný

Zamestnanci tejto IT firmy mohli vymýšľať, avšak zostali čestní. Dôkazom je aj to, že nezneužívali dovolenku počas choroby. Podľa Najvárkovej sa rok 2017 veľmi neodlišoval v tomto smere od roku 2016. Brnenská firma sa pre dobré skúsenosti z minulého roka rozhodla pre neobmedzenú dovolenku aj na rok 2018.

Inšpirácia

O novinku sa začali zaujímať aj iné firmy. Kontaktovali preto priekopníka z Brna a zisťovali detaily. Žeby sa schyľovalo na lepšie časy? Možno sa inšpirujú aj slovenskí zamestnávatelia. Netreba však zabúdať na poctivosť. Preto, keď by ste dostali takúto možnosť, nezneužívajte ju. Aj zamestnanci by sa teda mali inšpirovať poctivosťou.