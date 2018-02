TASR

Úsek rýchlostnej cesty R2 bude do Lučenca v plnom profile

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Henrich

Mýtna 16. februára (TASR) – Pripravované úseky rýchlostnej cesty R2 od Kriváňa po Lučenec budú vybudované v plnom profile, ďalšie smerom na Rimavskú Sobotu a Rožňavu však štát plánuje postaviť len v polovičnom profile. Na tlačovej konferencii v Mýtnej to v piatok potvrdil minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).

„Od Lučenca pôjdeme v novom trasovaní v polovičnom profile, ale výkupy pozemkov chceme spraviť na plný profil, aby táto časť bola do budúcnosti pripravená, ak hustota premávky ukáže, že treba postaviť ďalší profil,“ vysvetlil Érsek.

Obidva úseky od Kriváňa po Lučenec chce štát podľa jeho slov stavať v plnom profile aj z dôvodu, že je tam odbočka na medzinárodný koridor smerom do Maďarska, ktorá je z hľadiska dopravy dôležitá. „Spolupracujeme s maďarskou stranou, pretože potrebujeme dokázať opodstatnenie plného profilu na tomto úseku,“ povedal minister a dodal, že Maďari pri Šalgotarjáne takisto budujú k hraničnému priechodu Šiatorská Bukovinka plný profil ich rýchlostnej cesty R21.

Ako ďalej spomenul, okrem úseku Mýtna – Tomášovce, kde už štát spustil súťaž na zhotoviteľa, majú pripravené aj ďalšie časti R2, na ktoré plánujú v blízkej dobe začať tendre. „Ešte tento rok by sme chceli vypísať súťaž na úsek od Kriváňa po Mýtnu, potom pokračujeme na Košice, Šacu - Košické Olšany a ku koncu roka chceme spustiť aj súťaž na tunel Soroška,“ avizoval Érsek s tým, že budúci rok zamýšľajú realizovať súťaže aj na ďalšie časti R2 za Lučencom, napríklad na úsek Bátka – Figa.

Podľa slov aktivistu Radovana Ceglédyho z rimavskosobotského občianskeho združenia Naša Sobota, ktoré sa dlhodobo zasadzuje za výstavbu R2 v regióne, chápu, že na základe aktuálneho stavu nie je možné od Lučenca pokračovať v budovaní plnohodnotnej rýchlostnej cesty. Vyplýva to podľa neho aj z posledných meraní intenzity dopravy.

„Dopadlo to tak, že na štvorprúdovú cestu to nie je. Budeme radi, ak sa nám podarí vybojovať, aby bol dvojpruh k Rimavskej Sobote vybudovaný v dohľadnej dobe. Potrebujeme sa totiž čím skôr dostať k bezpečnej a rýchlej ceste,“ povedal Ceglédy, podľa ktorého však aj polovičný profil regiónu do veľkej miery pomôže.