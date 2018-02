Lenka Miškolciová

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní 5 najlepších filmov, ktoré boli inšpirované zimnou olympiádou

Ak hľadáte ideálny film na sobotňajší večer, tu je našich 5 tipov na filmy inšpirované zimnou olympiádou.

— Foto: Repro foto TV Markíza

BRATISLAVA 17. februára - Zimná olympiáda v Pjongčangu má za sebou svoj prvý týždeň. Ak vám športovcov a olympiády ešte nestačilo, máme pre vás päť tipov na filmový sobotný večer. Tu sú tie najlepšie filmy, ktoré boli inšpirované práve zimnou olympiádou. V našom výbere nájdete nielen fiktívne príbehy inšpirované olympiádou, ale aj osudy skutočných športovcov, ktoré boli zvečnené na strieborné plátno.

Niečo pre romantikov: Ľadové ostrie (1992)

Romantická komédia z roku 1992 sa už dnes zaraďuje medzi absolútnu klasiku. Rozpráva príbeh „ľadovej kráľovnej“ Kate Moseleyovej (Moira Kelly), ktorá sa ako jedna z najlepších amerických krasokorčuliarok zrazu ocitla bez partnera, a bývalého hokejistu Douga Dorseyho (D. B. Sweeney), ktorý musel kvôli zraneniu prestať s profesionálnou kariérou hokejistu. No a ako to už osud zvyčajne v týchto filmoch zariadi, pár sa stretne, aby sa Doug stal novým krasokorčuliarskym partnerom Kate. Hoci sprvoti kvôli Katinej temperamentnej povahe a Dougovmu pohŕdaniu krasokorčuľovaním medzi novými partnermi poriadne iskrí, dostanú sa až na vysnívanú olympiádu a, samozrejme, nájdu si aj cestu jeden k druhému. Ak túžite po poriadnej dávke romantiky na sobotný večer, toto je jasná voľba.

Klasika s mladým Redfordom: Zjazdár (1969)

Nádherné zasnežené rakúske Alpy a mladý Robert Redford v jednej z jeho prvých úloh. To sú len dve lákadlá, kvôli ktorým sa oplatí tento film vidieť. Robert Redford tu stvárňuje mladého zjazdára Davida Chappelleta, ktorý sa na olympiádu dostane len vďaka tomu, že sa iný lyžiar zranil. Nie je to však hrdina, ktorému by ste od úvodu držali palce. Ako sa vyjadrí Davidov spolubývajúci: „nie je to tímová duša a nikdy nebude“. Kvôli svojej problémovej povahe sa David dostane do rozporu so svojím trénerom a jeho olympijská šanca je ohrozená. Film zobrazuje nafúkaného lyžiara, ktorý je odhodlaný byť stredobodom pozornosti, ukazuje jeho krízu identity a kritikmi býva často označovaný za jeden z najlepších filmov, ktoré boli o športe kedy nakrútené.

Pre tých, ktorí majú chuť na komédiu: Kokosy na snehu (1993)

Film o jamajských bobistoch pripravujúcich sa na zimnú olympiádu pozná snáď každý. Populárnej a nekonvenčnej štvorici jamajských bobistov sme v detstve fandili všetci. A verte tomu či nie, ale film ukazuje skutočný príbeh jamajskej výpravy, ktorá sa naozaj v roku 1988 vybrala na zimnú olympiádu. Pod vedením niekdajšieho víťaza olympiády v jazde na boboch, ktorého život sklamal, sa bobisti v naozaj komických a neuveriteľných podmienkach začnú pripravovať na zimnú olympiádu. Ich nadšenie je obrovské, peniaze nemajú žiadne, a tak sa v prakticky muzeálnych boboch vyberajú na zimnú olympiádu bez toho, že by predtým vôbec niekedy videli sneh.

Životopisný film o vôli a odhodlaní: Orol Eddie (2016)

Životopisný film zobrazuje Michaela Edwardsa, ktorý sa od detstva túžil stať olympionikom a bolo mu prakticky jedno v akej disciplíne. Vyskúšal množstvo atletických disciplín a športov, počas čoho seba aj svoje okolie uistil v tom, že ani pre jeden z nich nemá absolútne žiadny športový talent. Preto sa nakoniec vrhol na zimné športy. Znova ich skúsil mnoho a keď už naozaj aj on strácal nájde, objavil skoky na lyžiach. Nápad sa mu to zdal skvelý aj preto, lebo v Británii je skokanov na lyžiach asi toľko ako na Jamajke bobistov. Michael teda sám vyrazil do Álp, kde sledoval tých najlepších. Následne si sám trúfol na skok, ktorý skončil katastrofálne. Vtedy si uvedomil, že bez trénera to asi nepôjde, a tak na scénu vstúpil Bronson Peary (Hugh Jackman) - údržbár zimného strediska, pijan a bitkár, ale aj bývalý skokan na lyžiach. Nový tréner, ktorého kedysi z olympijského tímu vylúčili, spoznáva Michaelovo odhodlanie a pevnú vôľu a spolu si tak obaja dokážu splniť svoj sen. Michael naozaj vystúpi na olympiáde v Calgary v roku 1988 a do dejín sa zapíše ako nezabudnuteľný Orol Eddie.

Poriadne čierna komédia o skutočnej žene: Ja, Tonya

Čierna komédia toho najhrubšieho zrna ukazuje neuveriteľný a šokujúci príbeh krasokorčuliarky menom Tonya Hardingová. Tá patrila kedysi medzi absolútnu krasokorčuliarsku špičku. Z ničoho sa dostala až na vrchol, ale následne tvrdo spadla až na úplné dno. Film je o vášni, túžbe, vzostupe aj páde jednej z najlepších krasokorčuliarok minulosti, ktorú si už dnes, bohužiaľ, ľudia nepamätajú vďaka jej famóznym výkonom, ale vďaka šokujúcemu útoku na súperku Nancy Kerriganovú. Film, Ja, Tonya mal na Slovensku premiéru len 1. februára a už v nedeľu sa rozhodne o tom, koľko zo svojich troch nominácií na Oscara premietne na víťazné zlaté sošky.