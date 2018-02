Belgičan za vlastné propaguje Slovensko v zahraničí: Musím predať nielen svoj hotel, ale aj krajinu

TASR

Od začiatku svojho podnikania na Slovensku pochopil, že naša krajina je pre Belgičanov a Holanďanov neznáma. Ešte aj teraz tvrdí, že sme pre krajiny Beneluxu nová destinácia.

BRUSEL 4. februára - Trinásť rokov propaguje krásy Slovenska na veľtrhoch pre turistov a dovolenkárov v Belgicku a Holandsku. Väčšinou za vlastné peniaze. Belgický podnikateľ Gerdi Vanfleteren, majiteľ hotela Sojka v Malatínach na Liptove. Nechýbal ani tohto roku na 60. ročníku Veľtrhu cestovného ruchu v Bruseli (1.-4.2).

V rozhovore uviedol, že už od začiatku svojho podnikania na Slovensku pochopil, že naša krajina je pre Belgičanov a Holanďanov neznáma. Ešte aj teraz tvrdí, že sme pre krajiny Beneluxu "nová destinácia".

"Stále to nepoznajú. Ešte stále sa pýtajú, kde to je? Je to Slovinsko? Je to Praha? Ešte stále musím vysvetľovať, že je to krásna destinácia aj pre ľudí z Beneluxu," vysvetlil.

Vanfleteren je rád, že sa mu podarilo na Slovensku nájsť partnerov na financovanie svojich prezentačných stánkov a vďaka tomu mohol od začiatku tohto roka prezentovať našu krajinu na turistických výstavách v Antverpách a Utrechte. V Holandsku dokonca spolupracoval s ministerstvom dopravy SR, vďaka čomu šíri po svete značku "Good Idea Slovakia".

Na výstave v Bruseli ponúkal záujemcom o Slovensko likér Tatranský čaj a slovenské vína. Tie sa snaží do Beneluxu aj dovážať a prezentovať našu krajinu aj po tejto stránke.

Podľa jeho slov je záujem Belgičanov a Holanďanov o Slovensko veľký, ale je na ňom, aby ich osobne presvedčil, že ide o bezpečnú krajinu, kde sa platí eurom a kde žijú "zlatí ľudia". Okrem Liptova, kde dlhodobo podniká, má záujem dostať turistov i do iných končín Slovenska.

"Ja už som o krok ďalej. Ľudia mi veria, boli už na Slovensku," pripomenul svoje plány týkajúce sa pobytov na západe Slovenska. Ocenil, že na veľtrhu spoznal zástupcov mesta Giraltovce z východného Slovenska, lebo získal ďalšie kontakty a ponuky na spoluprácu.

Na otázku, ako vníma skutočnosť, že Slovensko oficiálne absentuje na takých veľkých výstavách ako v Bruseli, Vanfleteren odpovedal, že je to veľká chyba.

"Ja musím nielen sám seba predať, ale aj celé Slovensko. Prvý krok, ktorý musím urobiť, je povedať, príďte na Slovensko a až potom ku mne," uviedol.

Pripomenul, že napríklad Slovinsko, s ktorým si našu krajinu často mýlia, sa na veľtrhu v Bruseli zúčastňuje každý rok a cítiť to na počte nárastu turistov. "Toto musíme robiť po viac rokov, lebo ten dopad výstav je pomalý. Ja to už robím 13 rokov, ale teraz ma už poznajú," opísal situáciu.

Tvrdí, že všetkým záujemcom o našu krajinu hovorí, že Slovensko je pestrá destinácia - s krásami prírody, s ponukou hradov, kultúry, netradičných kostolov, jazier a termálnych kúpeľov i športového vyžitia. Až 70 percent klientov v jeho ubytovacom zariadení tvoria Slováci. Vyše 20 percent sú Belgičania a Holanďania, tí však na rozdiel od Slovákov zostávajú na dlhšie pobyty, až dvojtýždňové. Najnovšie má klientov aj z Izraela a rastie počet Ukrajincov, Poliakov a Čechov.

Vanfleteren, ktorý sa považuje za "strateného Belgičana" na Slovensku, chce krajinám Beneluxu dokázať, že u nás sa dá dobre najesť, napiť sa a spoznať nové veci. Začal preto ponúkať balík "Gastronómia a kultúra na Slovensku".

Na konci bruselského veľtrhu už mal plný prvý májový autobusový turnus. Na druhej strane chce dostať viac Slovákov do rodného Belgicka a Flámska, ukázať, ako "flámujú" jeho rodáci. Priznal však, že zatiaľ je záujem malý a zvažuje osloviť nejakého tour-operátora kvôli spoločnému projektu.