TASR

Dnes o 12:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prieskum: Mestá chcú investovať do inovácií najmä v oblasti dopravy

Mestá považujú za najväčšiu bariéru pri zavádzaní inovatívnych koncepcií nedostatok finančných zdrojov a tiež ľudských zdrojov vo vedení mesta.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. februára (TASR) – V najbližších rokoch chce takmer 96 % miest investovať do inovatívnych riešení, najväčší záujem je pritom o oblasť dopravy. Do Smart City riešení investovala v minulosti necelá polovica opýtaných zástupcov miest. Vyplynulo to z prieskumu realizovaného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.

Takmer všetci viceprimátori (95,7 %), ktorí sa zúčastnili na prieskume, vyjadrili názor, že chcú v budúcnosti investovať do Smart City riešení. Väčšina miest (58,3 %) má záujem investovať do inovácií v oblasti dopravy, ako je riadenie a monitorovanie, parkovanie, e-mobilita a iné. Takmer tretina by chcela vložiť prostriedky do inteligentných služieb mesta, napríklad do sociálnych služieb, komunikácie a bezpečnosti a približne 8 % do inteligentných budov.

V minulosti však investovala do takýchto riešení necelá polovica opýtaných zástupcov miest, pričom túto tému pozná väčšina viceprimátorov, nie všetci sú ale presvedčení o výhodách inovatívnych riešení. "Návratnosť Smart City riešení je dlhodobá a ich vplyv niektoré mestá doteraz nepocítili, o čom môže svedčiť aj fakt, že napriek tomu, že 83 % miest tému Smart City pozná, iba necelých 70 % opýtaných považuje tieto riešenia za prospešné," konštatuje sa v prieskume MH SR.

Mestá považujú za najväčšiu bariéru pri zavádzaní inovatívnych koncepcií nedostatok finančných zdrojov a tiež ľudských zdrojov vo vedení mesta. "MH SR považuje za dôležité pripraviť aj ľudské zdroje na mestských úradoch, ktoré by dokázali komunikovať s odborníkmi zo súkromného sektora a implementovať riešenia, ktoré by odrážali skutočné potreby," uviedol rezort hospodárstva.

Z pohľadu podnikateľov na ich inovatívne aktivity negatívne vplýva predovšetkým nedostatok finančných zdrojov vo firmách, nedostatočná informovanosť predstaviteľov samospráv a legislatívne problémy najmä v oblasti rozvoja e-mobility, daňového a odvodového zaťaženia, energetiky a podobne. Podporu zo strany štátu pritom vníma za významnú až kriticky dôležitú väčšina firiem.