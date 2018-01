Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Dada a Matúš hľadali recept na chlieb 12 rokov. Až keď s ním boli naozaj spokojní, začali ho ponúkať vo svojej pekárni

Ich pekárnička je však jedinečná aj v tom, že ako prvá na Slovensku funguje v duchu zero waste, čiže bez odpadu.

Na snímke Dada a Matúš Zvalovci, ktorí vlastnia pekáreň U Dobrožrúta. — Foto: facebook/U Dobrožrúta

BRATISLAVA 25. januára (Dobré noviny) – Keď otvoríte tieto dvere, zacítite vôňu chleba. Nie však dákeho obyčajného. Je chrumkavý, kváskový a určený predovšetkým pre bezlepkáčov. Recept na tento chlebík vytvárali Dada a Matúš Zvalovci dlhých dvanásť rokov a až keď bol vyšperkovaný do dokonalosti, začali ho ponúkať vo svojom obchodíku U Dobrožrúta. Táto pekárnička je však jedinečná aj v tom, že ako prvá na Slovensku funguje v duchu zero waste, čiže bez odpadu.

Jeho príbeh sa spája s majiteľkou Dadou, ktorá má celiakiu, a tak hľadala iné možnosti stravovania sa. Pustila sa do varenia, pečenia a experimentovania s múkami a kváskom. Vytvoriť však bezlepkový chlebík s okami v striedke ako pri tom klasickom nebolo vôbec jednoduché. Tajomstvo časovania kvásku sa Dade podarilo odhaliť až na kurze Lenke Mančíkovej z blogu Zdravé pečenie. Kváskovanie ju následne úplne "pohltilo" a po polroku každedenného vypekania vznikol chlieb, s ktorým bola konečne spokojná. Chutil nielen jej a Matúšovi, ale aj ich priateľom.

Jedlo nemá len super chutiť a pekne vyzerať, ale hlavne vyživovať telo aj myseľ. Foto: facebook/U Dobrožrúta

Napokon vznikol nápad založiť si foodblog, kde sa so svojimi sledovateľmi delia o bezlepkové recepty, výživné jedlá aj sladké nápady bez tradičného rafinovaného cukru. "Ľudia mali záujem najmä o recepty na koláče a my sme si uvedomili, že to bola v tej dobe veľká diera na trhu, že tu nikto nerobil pečené alternatívne koláče," hovorí Dada o ich začiatkoch a nápade založiť si obchodík v centre Bratislavy. Jeho názov vznikol veľmi spontánne, keď im ho vnukol ich známy. Boli to Dobrožrúti, lebo všetko od nich bolo jednoducho dobré.

V pekárničke nájdete všetko od vitamínových smoothies, cez výživné jedlá až k sladkým odmenám bez rafinovaného cukru. Foto: Dobré noviny - Kristína Jurzová

Aj malé kroky sú dôležité

Aj keď zákazníci prichádzajú najmä kvôli pečivu, vo veľkom nakupujú aj múku, ryžu, strukoviny, oriešky či sušené ovocie, ktoré im v obchode navážia a prípadne zabalia do zaváraninových pohárov. Lákadlom sú aj čistiace prostriedky, prírodná kozmetika zo Slovenska či rôzne užitočné domáce potreby a ďalšie vychytávky. Rodičia trojročnej Zoe však dbajú i na to, aby si v obchode našli niečo aj tí najmenší.

Dada a Matúš sa snažia žiť v súlade s prírodou v súkromí a dokazujú, že sa to dá aj v práci. Vyberajú si materiály, ktoré sa dajú finálne zrecyklovať či skompostovať a niektoré obaly môžu dokonca klienti vrátiť späť. "Zero waste má však malú chybičku, a to že ľudia v tom hľadajú nulu. Automaticky ich to ako keby odrádza, že sa musia dostať k tej nule. My v predajni sa však snažíme ľudí učiť, že aj malé kroky sú kroky a že sú dôležité, preto sa tu s nimi spoločne posúvame ďalej," konštatuje Dobrožrútka.

Užitočné domáce potreby aj voňavá slovenská prírodná kozmetika. Z recyklovateľných a kompostovateľných obalov. Foto: Dobré noviny - Kristína Jurzová

Ako priznáva, ani im sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť úplnú nulu, no snažia sa k nej aspoň priblížiť. Suroviny sa snažia nakupovať čo najviac lokálne, aby nemuseli precestovať dlhú trať. S dodávateľmi sa dohadujú aj na tom, aby im tovar doniesli bez obalov alebo aby boli aspoň vratné. Mnohí malí podnikatelia im v tomto vychádzajú v ústrety, pretože tiež majú záujem o životné prostredie a aby boli obaly opätovne využívané, čo je nielen ekologické, ale aj ekonomické. Okrem toho navzájom zefektívnili aj mailovú komunikáciu, a tak faktúry preberajú nie v papierovej, ale elektronickej forme.

Koláčik zdarma ako odmena

Igelitky by ste však U Dobrožrúta márne hľadali. Namiesto nich sú dostupné rôzne plátené tašky či vrecká ušité napríklad zo starých záclon, ktoré si môžete na mieste zakúpiť. Ako tvrdí Dada, približne polovica zákazníkov už nakupuje aj do vlastných tašiek, no chcú, aby počet takýchto zákazníkov vzrástol: "My ľudia fungujeme asi najviac na odmeny, takže sme sa spojili s aplikáciou Payowallet, ktorú si môže človek jednoducho stiahnuť do svojho telefónu, (...) ktorý človek bežne nosí so sebou, a za desať nákupov, keď príde so svojou vlastnou taškou, obalom, potom na ten jedenásty nákup dostane koláčik zadarmo."

Dveré, ktoré vám otvoria ponuku. Bezlepkovú, chutnú a so ♥com pečenú. Foto: Dobré noviny - Kristína Jurzová

Stať sa však môže, že si tú svoju tašku zabudnete či neprinesiete. V takom prípade vám pečivo dajú do kompostovateľného obalu. V prípade, že kompostér doma nemáte, netreba obal hneď zahadzovať do komunálneho odpadu. Stačí si ho odložiť a keď sa opäť vyberiete k Dobrožrútovi, môžete ho buď opätovne využiť, alebo ho spracuje kompostér v prevádzke. Dada a Matúš totiž na kompostovanie nedajú dopustiť, pretože im výrazne zredukoval odpad vo výrobni známej ako Dobropriestor. Kým kedysi vyprodukovali za mesiac 200 kilogramov odpadu, dnes je to približne iba 40 kíl.

Tašku na opätovné použitie sa oplatí nosiť so sebou. Foto: facebook/U Dobrožrúta

Zelené zmýšľanie mladí manželia uplatnili aj pri zariaďovaní priestorov na Školskej ulici. Väčšinu nábytku získali z druhej ruky a niektoré staršie kúsky im pripomínajú aj ich rodinu. Napríklad dvere na stene za pultom sa nachádzali pôvodne na povale Matúšových rodičov, teraz však slúžia ako "vývesná tabuľa", kde je napísaná aktuálna ponuka. Vitrína, v ktorej sa nachádzajú dobroty od výmyslu sveta, poputovala na západ až z Košíc a bola darovaná pánom, ktorému sa páčila ekofilozofia Zvalovcov.

Zákazníčka U Dobrožrúta. Foto: Dobré noviny - Kristína Jurzová

Posedieť si tak môžete v presvetlenom priestore v pastelových odtieňoch, ktorý dýcha drevom, no predovšetkým príjemnou atmosférou. Koláčik vám pohodový personál buď zabalí, alebo si ho môžete vychutnať aj priamo na mieste a dať si k tomu domácu kávu. Obchodík je tak naozaj multifunkčný, pretože okrem pekárne plní sčasti aj funkciu kaviarne. A ako hlása nápis na stene, cieľom hlavne je, "...nech vám je Dobre".