Špinavé plienky na piesku a hnilé toalety. Slováci odhalili, ktoré pláže by už nikdy nenavštívili
Aby ste nezažili sklamanie, môžete sa inšpirovať travalhackerkou Jankou.
Keď sa povie slovo pláž, väčšina z nás si predstaví jemný zlatý piesok, tyrkysové more, znesiteľný počet ľudí a možno ešte bar nablízku a slnečník nad hlavou. Plážový sen zobrazovaný v reklamách, filmoch či dovolenkových katalógoch ale niekedy má od reality poriadne ďaleko a Slováci sa podelili o tie najhoršie pláže, ktoré navštívili.
Albánsko a Bulharsko
V niekoľkých komentároch padlo Albánsko, ktoré síce ponúka veľa muziky za málo peňazí, hlavne čo sa týka jedla a ubytovania, no pláže veľa Slovákov neodporúča a spomínali najmä Drač. „To bolo fakt zle,“ priznala jedna komentujúca a niekoľko ďalších jej dalo za pravdu.
Ďalší pridali na zoznam Slnečné pobrežie v Bulharsku, kde bolo more plné medúz a pláž nebola najčistejšia. Iní sa zase sťažovali na bulharské Primorsko. „Takú špinavú pláž a mesto som veru nečakala. Mastné a špinavé chodníky, bordel a smrad vo fontáne, na pláži rozbitá a hnilá wc unimobunka, smeti sa hádzali do nizučkej ohrádky, os*até plienky svietili doďaleka. Okolo ‚lehátok‘ neskutočne veľa špakov, papierikov a všeličoho,“ podelila sa o negatívnu skúsenosť Slovenka.
Milované Chorvátsko
Na zozname najhorších pláži sa ocitli aj chorvátske Vodice, ktoré patria medzi najnavštevovanejšie miesta počas letnej sezóny. „Nikde a nikdy som nezažila toľko špakov, rozbitého skla a iného bordelu. Je to aj preto, lebo tie pláže sú tam veľmi úzke, stredisko je totálne preplnené a najviac zla robia všadeprítomné bary, kde sa ľudia ožierajú a hádžu špaky a fľaše rovno na pláž,“ priznala diskutujúca, ktorá by sa na toto miesto už nevrátila. Okrem Vodíc sa Slováci posťažovali aj na Bacvice, ktorú niektorí cestovatelia považujú za najhoršiu pláž v krajine.