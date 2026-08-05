Veľká MAPA ochladenia: Po absolútnom pekle príde úlava, o toľkoto stupňov klesne teplota vo vašom okrese
Meteorológovia dnes očakávajú vyvrcholenie tohto týždňových horúčav.
Slovensko už druhý týždeň bojuje s extrémne vysokými teplotami, ktoré by podľa portálu iMeteo.sk mali dnes dosiahnuť svoj vrchol - odborníci očakávajú, že teplota sa v stredu 5. augusta môže na niektorých miestach vyšplhať až k 42 stupňom Celzia.
Veľmi teplo bude ešte aj zajtra, vo štvrtok 6. augusta, po tomto dni sa však na Slovensku začne ochladzovať. V piatok 7. augusta by mal podľa predpovedí meteorológov k nám konečne doraziť vytúžený studený front, ktorý so sebou prinesie búrky a výrazný pokles teplôt. Niekde sa dokonca ochladí aj o 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prináša mapu miest, ako veľmi sa ochladí v jednotlivých okresoch.
Peklo vyvrcholí dnes
Podľa portálu iMeteo.sk horúce peklo na Slovensku bude vrcholiť práve dnes, v stredu 5. augusta, kedy by teplota na niektorých miestach mohla dosiahnuť až 42 stupňov Celzia. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, dokonca aj na severe, napríklad na Považí, sa môžu podľa odborníkov šplhať teploty až k hranici 40 stupňov Celzia.
Vo štvrtok 6. augusta bude mimoriadne horúce počasie ešte pokračovať, štyridsiatky sa však očakávajú už len na juhu nášho územia. Koncom týždňa a to už v piatok, 7. augusta ráno sa začne ochladzovať a horúce peklo na Slovensku sa na chvíľu skončí.