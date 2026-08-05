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Veľká MAPA ochladenia: Po absolútnom pekle príde úlava, o toľkoto stupňov klesne teplota vo vašom okrese
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Veľká MAPA ochladenia: Po absolútnom pekle príde úlava, o toľkoto stupňov klesne teplota vo vašom okrese

Meteorológovia dnes očakávajú vyvrcholenie tohto týždňových horúčav.

Slovensko už druhý týždeň bojuje s extrémne vysokými teplotami, ktoré by podľa portálu iMeteo.sk mali dnes dosiahnuť svoj vrchol - odborníci očakávajú, že teplota sa v stredu 5. augusta môže na niektorých miestach vyšplhať až k 42 stupňom Celzia.

Veľmi teplo bude ešte aj zajtra, vo štvrtok 6. augusta, po tomto dni sa však na Slovensku začne ochladzovať. V piatok 7. augusta by mal podľa predpovedí meteorológov k nám konečne doraziť vytúžený studený front, ktorý so sebou prinesie búrky a výrazný pokles teplôt. Niekde sa dokonca ochladí aj o 15 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prináša mapu miest, ako veľmi sa ochladí v jednotlivých okresoch.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1781704003431160&set=pb.100047747322504.-2207520000

Peklo vyvrcholí dnes

Podľa portálu iMeteo.sk horúce peklo na Slovensku bude vrcholiť práve dnes, v stredu 5. augusta, kedy by teplota na niektorých miestach mohla dosiahnuť až 42 stupňov Celzia. Najteplejšie bude na západe a juhu Slovenska, dokonca aj na severe, napríklad na Považí, sa môžu podľa odborníkov šplhať teploty až k hranici 40 stupňov Celzia.

Mapa miest a výstrah, kde to bude v stredu 5. augusta najhoršie a kde naopak najlepšie.
Mapa miest a výstrah, kde to bude v stredu 5. augusta najhoršie a kde naopak najlepšie. Foto: SHMÚ

Vo štvrtok 6. augusta bude mimoriadne horúce počasie ešte pokračovať, štyridsiatky sa však očakávajú už len na juhu nášho územia. Koncom týždňa a to už v piatok, 7. augusta ráno sa začne ochladzovať a horúce peklo na Slovensku sa na chvíľu skončí.

Vytúžené búrky

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