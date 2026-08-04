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Pod klobúkom nosili skrytý poklad, ktorý ich chladil. Letná metóda našich predkov funguje dodnes
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Pod klobúkom nosili skrytý poklad, ktorý ich chladil. Letná metóda našich predkov funguje dodnes

O tomto triku sa dočítate aj v historickej učebnici z roku 1882.

Celé dni dreli na poliach a nezastavilo ich ani neúprosné poludňajšie slnko. Naši starí a prastarí rodičia nudu nepoznali. Tvrdo fyzicky pracovali, aby nasýtili a zabezpečili rodinu, a z polí neutekali ani počas tých najhorúcejších dní. Aj vďaka tomu mali v rukáve rôzne triky na to, ako toto obdobie zvládnuť a ako sa čo najefektívnejšie schladiť.

5. Pracovali už pred východom slnka

Dnes je leto v prvom rade obdobím dovoleniek, no v minulosti znamenalo predovšetkým veľa práce na poliach, záhradách a lúkach. Muži začínali kosiť ešte pred východom slnka a neskôr sa k nim pridali aj ženy. Tie podľa webu Bratislavského kraja stihli ešte predtým navariť jedlo, ktoré priniesli na lúku, pokosenú trávu po nej porozhadzovali, aby uschla, a prácu si spríjemňovali spevom.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Howard R Wheeler

4. Nosili ľanové oblečenie

Až do začiatku 20. storočia sa v bežné letné dni chodilo naboso. Pracovné oblečenie však muselo byť prispôsobené počasiu a plniť svoj účel. „V letnom odeve sa do polovice 20. storočia využívali najmä plátenné súčasti. V nížinných oblastiach nosili muži gate. K nim sa obliekala košeľa, často nezakasaná, prípadne zástera. V horských oblastiach, kde sa súkenné nohavice nosili po celý rok, si gate obliekali len na letné poľnohospodárske práce,“ vysvetlila Viera Nosáľová Centru pre tradičnú ľudovú kultúru.

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3. Pravidelne pili vodu

Voda sa kedysi čerpala najmä z prameňov, potokov a riek. Zdrojom pitnej vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko mimoriadne bohaté a vo väčšine dedín sa nachádzali spoločné studne so spevnenými stenami, z ktorých si obyvatelia vodu naberali. Neskôr k nim pribudli aj vlastné studne v domácnostiach.

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