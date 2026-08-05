Veľká MAPA chladných miest na Slovensku: Osvieženie nenájdete len pri vode, toto sú najlepšie tipy na výlet
Ľudia uprednostňujú v lete pobyt pri vode, no úľavu od vysokých teplôt možno nájsť aj na iných miestach.
V posledných dňoch bojuje Slovensko s extrémne horúcim počasím, ktoré sa však ešte zďaleka neskončilo a jeho vyvrcholenie by podľa predpovedí meteorológov z portálu iMeteo.sk malo prísť v stredu 5. augusta. Teplota by v ten deň mohla na niektorých miestach nášho územia dosiahnuť hodnotu aj 42 stupňov Celzia.
Väčšina Slovákov preto hľadá úľavu od vysokých teplôt, ako aj vytúžené osvieženie zväčša pri vode na kúpaliskách, jazerách či v akvaparkoch. Cestovateľský magazín Dromedár.sk však prináša konkrétne tipy a mapu chladných miest, kde sa v týchto dňoch pred horúčavami môžete ukryť a dokonca získate ešte aj nové poznatky.
Jediná vysoko v horách
Nie je žiadnym prekvapením, že ľudia v lete uprednostňujú pobyt pri vode, uniknúť pred vysokými teplotami sa však dá aj na celkom iných miestach - ako sú jaskyne, bývalé štôlne (bane) či tiesňavy.
Na Slovensku máme sprístupnených celkovo 18 jaskýň, pričom 13 z nich spravuje štátna organizácia Správa slovenských jaskýň a zvyšok tvoria iné verejne prístupné alebo nesprofesionalizované jaskyne. Patria medzi ne Belianska jaskyňa, Brestovská jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Driny (je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západe Slovenska, pozn. red.), Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Važecká jaskyňa.
„Bystrianska jaskyňa zaujme pozoruhodnými skalnými útvarmi, bohatou sintrovou výzdobou a priaznivou mikroklímou. Jaskyňa mŕtvych netopierov (pod Ďumbierom) je jediná sprístupnená vysokohorská jaskyňa v centre hrebeňa Nízkych Tatier,“ uviedla vedúca odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzana Eliášová pre Dromedár.sk.