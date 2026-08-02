Osem detí a výdavky vyše 7000 eur mesačne ich nedesia. Kristine pozná recept na šťastnú veľkú rodinu
Vraví, že na veľkú rodinu vraj netreba milióny.
Pre niektoré ženy je materstvo hlavným životným poslaním, no mnohodetné rodiny sú v súčasnosti skôr raritou. To však neplatí pre Kristine Packovú a jej manžela Matta. Obaja vyrastali v početných rodinách, a keď sa v roku 2003 zoznámili, rýchlo zistili, že majú rovnaký sen. Túžili po dome plnom detí, ruchu a spoločných zážitkov. Dnes ich pri jednom stole sedáva desať.
Ako uvádza portál Maminka.cz, manželia vychovávajú osem detí – 19-ročnú Alyssu, 17-ročného Davida, 16-ročné dvojčatá Zaca a Chrisa, 12-ročného Michaela, osemročného Owena, štvorročnú Chloe a najmladšiu, dvojročnú Jade. Ich každodenný život sa možno ani na chvíľu nezastaví, no Kristine tvrdí, že presne po takejto rodine vždy túžila.
Splnený sen
V domácnosti Packovcov sa deň začína už o 6.45 hod. Kým niektoré deti odchádzajú do školy, ďalšie potrebujú raňajky, pomoc s prípravou či pozornosť rodičov. Do toho prichádza práca, cvičenie, starostlivosť o domácnosť, varenie aj nakrúcanie videí pre rodinný kanál, ktorý na YouTube sleduje viac než 10 miliónov ľudí.
„Je to v podstate nepretržitý chaos. Nikdy len tak nesedíme a nič nerobíme. Buď pracujeme, alebo sa venujeme deťom,“ priznala Kristine pre portál What’s The Jam.
Ani voľná chvíľa u nich spravidla neznamená oddych. Mama ôsmich detí ju často využíva na prípravu jedla na ďalšie dni alebo kontrolu nabitého rodinného programu. Hoci ich život pripomína nikdy sa nekončiaci kolotoč povinností, nemenila by ho.