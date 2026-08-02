Rodia uhorky viac, než stíhate spotrebovať? Jednoduchý trik ich udrží celé dni pevné a krásne chrumkavé
Čerstvé uhorky často pokazíme jedinou bežnou chybou.
Celé týždne ich polievame, kontrolujeme a čakáme, kedy sa medzi listami objavia prvé plody. Keď sa však uhorková sezóna rozbehne naplno, zrazu ich býva viac, než dokážeme pridať do šalátov, rozdať susedom či zavariť. Pevná a chrumkavá úroda pritom môže už po niekoľkých dňoch zmäknúť alebo zvodnatieť. Často jej však neublíži čas, ale spôsob, akým ju doma odložíme.
Ako upozorňuje portál Záhrada.sk, o výdrži uhoriek rozhoduje už ich stav pri zbere alebo nákupe. Najlepšie je vyberať pevné, sýtozelené plody s hladkou a napnutou šupkou. Mäkké konce, žlté miesta, praskliny, vrásky či kyslastý zápach môžu naznačovať, že už strácajú svoju kvalitu. Domácu úrodu je navyše vhodné zbierať v chladnejšej časti dňa a nenechávať ju ležať na rozpálenom slnku.
Voda im neprospieva
Hoci máme vo zvyku zeleninu po príchode domov ihneď umyť, pri uhorkách, ktoré nechceme hneď zjesť, sa oplatí počkať. Voda zostávajúca na šupke môže urýchliť ich kazenie. Zeminu preto stačí odstrániť suchou handričkou a uhorky dôkladne opláchnuť až tesne pred spracovaním.
Ak ich umyjeme skôr, mali by sme ich pred uložením veľmi dobre vysušiť čistou kuchynskou alebo papierovou utierkou. Práve neželaná vlhkosť môže byť dôvodom, prečo sa na povrchu plodov začne tvoriť sliz a úroda skončí v koši skôr, než sa k nej dostaneme.