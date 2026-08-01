Šialené vynálezy: Prilby proti rozptyľovaniu mali byť v každej kancelárii. Ľudia v nej ale zaspávali
Drevená prilba bola obalená plsťou a dokázala redukovať až 95 percent hluku.
Máte problém sústrediť sa pri práci? Rozptyľuje vás každé pohnutie lístka a aj dýchanie vlastných kolegov? V tom prípade by ste boli ideálnym zákazníkom Huga Gernsbacka, ktorý v roku 1925 prišiel na trh s revolučným vynálezom – prilbou proti rozptýleniu.
Nevideli, nepočuli a vlastne ani nedýchali
Gernsback je niekedy označovaný za otca sci-fi, a keď sa pozriete na fotografie „izolátora“, je ľahké pochopiť, prečo to tak je. Účel šialenej prilby bol celkom jednoduchý. Drevená prilba blokovala nielen zvuk, ale aj videnie, aby sa mohol jej nositeľ sústrediť na jedinú úlohu, ktorú má v rukách.
Vynálezca v presvedčivej reklame tvrdil, že prilba zníži hluk až o 95% a vďaka slabej viditeľnosti cez malé sklenené otvory vás nebudú rušiť žiadne vonkajšie vplyvy. Sklá, cez ktoré mal človek vidieť, natrel čiernou farbou, cez ktorú vyškrabal dve tenké čiary, aby sa človek naozaj sústredil na to, čo robí a neodbehol pohľadom napríklad na stenu, po ktorej sa plazí mucha.
Keď sa helma dostala na trh, objavil sa jeden veľký problém. Pri dlhodobom nosení, čo bolo približne pätnásť minút, bola prilba naplnená oxidom uhličitým, takže jej používatelia boli na sústredenie príliš ospalí. A aby sa človek v prilbe teda nezadusil, Gernsback helmu rozšíril o kyslíkovú nádrž. „Aj keď v helme vládne maximálne ticho, vždy budete svojím vlastným rušiteľom,“ písali o prototype dobové magazíny.