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Smolu vám môže priniesť čierny kufor. Experti radia, ako na letisku nestratiť batožinu a ako ju zachrániť
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Smolu vám môže priniesť čierny kufor. Experti radia, ako na letisku nestratiť batožinu a ako ju zachrániť

Stačí sa držať niekoľkých rád a s batožinou nebudete mať problémy.

Niekedy sa stáva, že pri páse na letisku čakáme na svoju batožinu, no pred očami sa nám mihajú desiatky cudzích kufrov. Kde je ten náš? Stratiť kufor je síce vďaka množstvu opatrení nepravdepodobné, no nie nemožné. Môže k tomu dôjsť, keď ľudia cestujú vo veľkých skupinkách alebo s malými deťmi.

Portál Chipolo uvádza, že sa strácajú len 3 percentá zo všetkých kufrov – veľká väčšina sa oneskorí. Ako tomu však úplne predísť? Experti sa s HuffPost podelili o niekoľko rád, ktoré vám môžu zachrániť batožinu. Vďaka nim sa vyhnete potenciálne stresujúcemu scenáru a nepríjemnostiam.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Unsplash/JESHOOTS.COM

Príprava je základ

Ak už ste cestovali s kufrom v batožinovom priestore, možno vám na nich z predošlých výletoch zostali štítky z iných destinácií. Prácu pri triedení zjednodušíte tým, že ich odstránite a predídete prípadnému strateniu. Následne správkyňa cestovateľského obsahu Summer Hullová odporúča, že si „okrem visačky pripevnenej na vonkajšej strane tašky môžete dať visačku aj do jej vnútra“.

avízo

Na štítku by mali byť jasne uvedené vaše meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa. Chyby môžu nastať práve pri tlačení visačiek s destináciou a batožinu tak môžu odoslať na úplne iné miesto. „Je na ňom uvedené správne letisko a kód? Je vaše meno napísané správne? Mali by ste tiež zostať a sledovať, či bola vaša batožina vložená na dopravný pás,“ uvádza ďalej Hullová.

Je potrebné, aby bol viditeľný

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