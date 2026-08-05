Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Austrálčania sa horúčavy nesnažia poraziť, ale predbehnúť. Prezradili, ako hravo zvládajú štyridsiatky
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Najkrajšie slovenské dievčenské mená podľa umelej inteligencie prekvapili. Víťaz sa nestratí v čase

Ivana Gáborík: Nemám čas na negatívnu energiu. Označovali ma za zlatokopku, no vždy som mala svoje peniaze

Príjemný pocit chladu pretrvá niekoľko hodín. Japonský trik proti horúčavám sa dá používať aj na Slovensku

Egypťania majú na horúčavy recept starý tisíce rokov. Začína sa neobyčajným pohárom vody

Už 48 rokov sprevádza turistov v Grécku: Počas najväčších horúčav sa sprchujem v troch časoch

Najkrajšie slovenské dievčenské mená podľa umelej inteligencie prekvapili. Víťaz sa nestratí v čase

Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska

Turci jedia melón inak ako Slováci. Ich metóda zdôrazňuje jeho chuť a pomôže pri horúčavách

Existuje lepšie riešenie ako klimatizácia. Stará púštna metóda vás v horúčavách schladí aj bez elektriny

Ivana Gáborík: Nemám čas na negatívnu energiu. Označovali ma za zlatokopku, no vždy som mala svoje peniaze

Najkrajšie slovenské dievčenské mená podľa umelej inteligencie prekvapili. Víťaz sa nestratí v čase

Africká metóda proti horúčavám je jednoduchá a takmer nič nestojí. Môžete ju využiť aj na Slovensku

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Veľká búrková MAPA: Pred stredajším historickým peklom udrú búrky, obávať sa treba v tejto časti Slovenska

Ako počas horúčav polievať záhradu? Profesor Hričovský vedel, že rozhodujú tieto tri pravidlá

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Austrálčania sa horúčavy nesnažia poraziť, ale predbehnúť. Prezradili, ako hravo zvládajú štyridsiatky

V horúčavách robíme bežné veci v nesprávnom čase.

Horúčavy dokážu aj obyčajný deň zmeniť na skúšku trpezlivosti. Cesta do práce, venčenie psa či polievanie záhrady nás vyčerpajú skôr, než sa poriadne pustíme do povinností. Keď sa teploty celé dni držia vysoko, mnohí skúšajú zatiahnuť žalúzie, zapnúť ventilátor alebo sa schladiť ľadovou sprchou. Austrálčania však majú ešte jeden jednoduchý zvyk – horúčavu sa nesnažia poraziť, ale predbehnúť.

Ako upozornila Austrálčanka Alyx Gormanová pre britský denník The Guardian, počas mimoriadne teplých dní môže pomôcť zmena celého denného režimu. Činnosti, pri ktorých sa človek viac namáha, podľa nej netreba nechávať na čas, keď už slnko naplno páli. Naopak, oplatí sa ich stihnúť čo najskôr.

Skúste predbehnúť teplotu

„Nie je náhoda, že Austrálčania patria medzi ľudí, ktorí vstávajú najskôr na svete. Snažíme sa vstať skôr ako teplota,“ vysvetlila Alyx. Ľudia žijúci v krajine, kde sú vysoké teploty bežnou súčasťou leta, tak počas horúcich dní nepresúvajú iba šport, ale aj celkom obyčajné povinnosti.

Foto: ai generovaná fotografia, Gemini 2.5

„Počas horúcich dní je najlepšie cvičiť, venčiť psa a poriadne polievať záhradu tesne po úsvite, preto si podľa toho nastavte budík,“ odporučila Austrálčanka. Nejde teda o žiadnu drahú pomôcku ani zložitú metódu. Rozhodujúci môže byť čas, keď sa do práce pustíme.

Prečítajte si tiež: Francúzska metóda na ochladenie bytov pobláznila ľudí. Kvôli bielej farbe obchody nestíhajú dopĺňať zásoby

Kto potrebuje pokosiť trávnik, ísť si zabehať alebo absolvovať dlhšiu prechádzku, mal by si tieto aktivity naplánovať ešte pred najteplejšou časťou dňa. „Keď sa blíži horúce počasie, skúste si preorganizovať rozvrh tak, aby ste sa vyhli namáhavým aktivitám počas najhorúcejších hodín dňa. Pri teplotách pod 35 stupňov Celzia by to malo stačiť na to, aby ste sa ochránili pred tepelnou záťažou,“ dodala.

Ráno rozhoduje

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Môj digestor fungoval len na 50%: Kamarátka mi ukázala TRIK, ako rýchlo odstrániť všetky nečistoty a mastnotu – ten rozdiel je obrovský!

Môj digestor fungoval len na 50%: Kamarátka mi ukázala TRIK, ako rýchlo odstrániť všetky nečistoty a mastnotu – ten rozdiel je obrovský!

OPRAVÁR CHLADNIČIEK mi ukázal trik, ako jednoducho opraviť tesniacu gumičku: Vydrží ešte mnoho rokov!

OPRAVÁR CHLADNIČIEK mi ukázal trik, ako jednoducho opraviť tesniacu gumičku: Vydrží ešte mnoho rokov!

Prečo som túto FINTU nepoznala skôr? Dajte do mikrovlnky obyčajné vlhčené obrúsky a dobre si zapamätajte tento domáci trik!

Prečo som túto FINTU nepoznala skôr? Dajte do mikrovlnky obyčajné vlhčené obrúsky a dobre si zapamätajte tento domáci trik!

Hoďte do umývadla a naplňte vodou: Fungujú tak rýchlo, že ČISTIČ POTRUBIA sa môže schovať!

Hoďte do umývadla a naplňte vodou: Fungujú tak rýchlo, že ČISTIČ POTRUBIA sa môže schovať!

Plný hrniec

Toto som vyskúšala raz a inak už nerobím: SLIVKY na zimu BEZ cukru a vody, chutia ako čerstvé!

Toto som vyskúšala raz a inak už nerobím: SLIVKY na zimu BEZ cukru a vody, chutia ako čerstvé!

Bombastický NEPEČENÝ cheesecake s čučoriedkami: Nesmierne lahodný a hlavne za 10 minút pripravený!

Bombastický NEPEČENÝ cheesecake s čučoriedkami: Nesmierne lahodný a hlavne za 10 minút pripravený!

NAJCHUTNEJŠIA paradajková omáčka s cesnakom (nielen) na špagety: BEZ zavárania a tak chutná, že deti si ju natierajú aj na chlebík!

NAJCHUTNEJŠIA paradajková omáčka s cesnakom (nielen) na špagety: BEZ zavárania a tak chutná, že deti si ju natierajú aj na chlebík!

Necítim žiadny hlad a pritom stále CHUDNEM: 5 receptov na FIT šaláty od výživového poradcu, ktoré naštartujú metabolizmus na MAXIMUM!

Necítim žiadny hlad a pritom stále CHUDNEM: 5 receptov na FIT šaláty od výživového poradcu, ktoré naštartujú metabolizmus na MAXIMUM!

Zdravé tipy

Zabaľte si nohy do alobalu a efekt predčí vaše očakávania: Jednoduchý a lacný trik!

Zabaľte si nohy do alobalu a efekt predčí vaše očakávania: Jednoduchý a lacný trik!

Volali ho LIEK CHUDOBNÝCH: Naše babky poznali najlepší recept na pálenie záhy, kŕče aj vysoký tlak – každý ho má doma!

Volali ho LIEK CHUDOBNÝCH: Naše babky poznali najlepší recept na pálenie záhy, kŕče aj vysoký tlak – každý ho má doma!

Starý babský tri, ktorý zaberá na zápal, bolesť aj opuch kĺbov najrýchlejšie: Odskúšané, funguje!

Starý babský tri, ktorý zaberá na zápal, bolesť aj opuch kĺbov najrýchlejšie: Odskúšané, funguje!

Uvarte vo vode a zabudnite na zdravotné problémy: Táto potravina je záchrana pre pankreas, kosti a prevencia infarktu!

Uvarte vo vode a zabudnite na zdravotné problémy: Táto potravina je záchrana pre pankreas, kosti a prevencia infarktu!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.