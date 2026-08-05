Austrálčania sa horúčavy nesnažia poraziť, ale predbehnúť. Prezradili, ako hravo zvládajú štyridsiatky
V horúčavách robíme bežné veci v nesprávnom čase.
Horúčavy dokážu aj obyčajný deň zmeniť na skúšku trpezlivosti. Cesta do práce, venčenie psa či polievanie záhrady nás vyčerpajú skôr, než sa poriadne pustíme do povinností. Keď sa teploty celé dni držia vysoko, mnohí skúšajú zatiahnuť žalúzie, zapnúť ventilátor alebo sa schladiť ľadovou sprchou. Austrálčania však majú ešte jeden jednoduchý zvyk – horúčavu sa nesnažia poraziť, ale predbehnúť.
Ako upozornila Austrálčanka Alyx Gormanová pre britský denník The Guardian, počas mimoriadne teplých dní môže pomôcť zmena celého denného režimu. Činnosti, pri ktorých sa človek viac namáha, podľa nej netreba nechávať na čas, keď už slnko naplno páli. Naopak, oplatí sa ich stihnúť čo najskôr.
Skúste predbehnúť teplotu
„Nie je náhoda, že Austrálčania patria medzi ľudí, ktorí vstávajú najskôr na svete. Snažíme sa vstať skôr ako teplota,“ vysvetlila Alyx. Ľudia žijúci v krajine, kde sú vysoké teploty bežnou súčasťou leta, tak počas horúcich dní nepresúvajú iba šport, ale aj celkom obyčajné povinnosti.
„Počas horúcich dní je najlepšie cvičiť, venčiť psa a poriadne polievať záhradu tesne po úsvite, preto si podľa toho nastavte budík,“ odporučila Austrálčanka. Nejde teda o žiadnu drahú pomôcku ani zložitú metódu. Rozhodujúci môže byť čas, keď sa do práce pustíme.
Kto potrebuje pokosiť trávnik, ísť si zabehať alebo absolvovať dlhšiu prechádzku, mal by si tieto aktivity naplánovať ešte pred najteplejšou časťou dňa. „Keď sa blíži horúce počasie, skúste si preorganizovať rozvrh tak, aby ste sa vyhli namáhavým aktivitám počas najhorúcejších hodín dňa. Pri teplotách pod 35 stupňov Celzia by to malo stačiť na to, aby ste sa ochránili pred tepelnou záťažou,“ dodala.