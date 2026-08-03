Pre lásku a rodinu odsunula kariéru na druhú koľaj. Hana Gregorová sa necíti úspešná a neprekáža jej to
Herečka a legendárny český herec boli spolu viac ako 30 rokov.
Keď v lete pred 46 rokmi počas natáčania filmu Noční jazdci spoznala Radka Brzobohatého, bol to viac než osud. Medzi Hanou Gregorovou a českou hereckou legendou okamžite vznikla láska ako hrom a city boli také veľké, že sa rozhodla pre zásadný krok. A ako prezradila v rozhovore pre portál Koktejl.sk, neľutuje ho dodnes.
Ohňostroj vášne
Hana Gregorová vyše 30 rokov žila s Radkom Brzobohatým, s ktorým mala nádherné manželstvo. Na ich zoznámenie aj začiatky si ešte pred pár rokmi zaspomínala v rozhovore pre Dobré noviny – vraj medzi nimi bola taká zvláštna iskra.
„No a tým, že Radek bol o dosť starší, predsa len vtedy bola úplne iná doba, ako je dnes, keď je to už bežné, že medzi partnermi sú veľké vekové rozdiely. No u nás v 80. rokoch bol ten 20-ročný rozdiel, podľa okolia, nie podľa mňa, veľký. Aj moji rodičia z toho boli dosť vedľa, že až taký starý. Mal vtedy 48 rokov, bol v úžasnej forme. Ale bol to ohňostroj vášne, ktorý nešiel zastaviť,“ prezradila herečka, ktorá neskôr pre lásku a rodinu odsunula svoju kariéru na druhú koľaj.
Úplne sa jej nevzdala, len menej hrala a natáčala. „Pre mňa bolo najdôležitejšie, aby som vytvorila Radkovi dokonalé rodinné zázemie, on bol ten, ktorý bol na vrchole, nie ja. Pre mňa ale nikdy nebola kariéra nad môj osobný život, hoci svoju prácu milujem,“ vysvetlila herečka.
Rodina na prvom mieste
Svoje slová potvrdila aj nedávno, keď obdržala ocenenie Slovenka roka v kategórii umenie a kultúra.