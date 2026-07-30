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Riadia sa nimi aj lekári. Ak chcete znížiť riziko rakoviny, každý deň dodržujte týchto 15 pravidiel
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Riadia sa nimi aj lekári. Ak chcete znížiť riziko rakoviny, každý deň dodržujte týchto 15 pravidiel

V niektorých prípadoch stačí len malá zmena.

Vo svete je čoraz väčším strašiakom a ľudia sa jej oprávnene obávajú. Rakovina je jedno z najzákernejších ochorení, ktoré môže ľudský organizmus napadnúť. Aj keď sa proti nej nedá stopercentne ochrániť, onkológovia prišli s 15 odporúčaniami, ktoré vedia výrazne znížiť šancu, že ju dostanete. Často sú to malé, jednoduché veci, ktoré však treba každodenne dodržiavať.

1. Nefajčite

Jediné bezpečné množstvo vyfajčených cigariet je nula. Nikotín je vysoko návykový, rakovina pľúc je sprevádzaná ostrou bolesťou a následky fajčenia sú dosť zničujúce. „Nespôsobuje to len rakovinu pľúc, ale aj kardiovaskulárne ochorenia, ako sú infarkty, mŕtvice a vaskulárna demencia,pripomenul pre The Guardian onkológ Charles Swanton.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Unsplash/Pawel Czerwinski

2. Snažte sa udržiavať si zdravú váhu

Vysoká hmotnosť môže byť podľa troch oslovených onkológov dokonca väčším problémom ako alkohol či cigarety. Nedostatok pohybu, nezdravé stravovanie, obezita - to všetko negatívne ovplyvňuje ľudský organizmus. „Priveľa tuku, mäsa, príliš veľa sacharidov. To všetko zvyšuje riziko. Je to hlavne druh stravy, ktorý si spájame so západným svetom, teda veľa nasýtených tukov a príjem väčšieho množstva kalórií ako treba,“ vysvetľuje onkológ Joe O'Sullivan.

3. Jedzte menej mäsa

Klinický onkológ Mark Saunders zasa poukazuje na fakt, že odhadom 13 percent prípadov rakoviny čriev súvisí s konzumáciou príliš veľkého množstva spracovaného alebo červeného mäsa. Štúdie sú však v tomto smere mätúce a preto sa netreba fixovať na konkrétne množstvo, ktoré je ešte v poriadku skonzumovať. Dôležitá je celková pestrosť a nutričná vyváženosť stravy.

Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Často ich raňajkujeme a pritom nám škodia. Týchto osem jedál treba podľa dietologičky vymeniť za iné

4. Obmedzte spracované potraviny

Jesť menej a jesť zdravšie - to sú základné piliere dobrej prevencie. Týka sa to aj prílišne spracovaných jedál, ktoré ľudia postupom rokov začali konzumovať oveľa častejšie. Už len z laického pohľadu je jasné, že priemyselne spracované potraviny obsahujú množstvo látok, ktoré sa v bežných potravinách prirodzene nenachádzajú.

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