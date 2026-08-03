Meky jej poradil dobre. Katka Žbirková prezradila, prečo si nikdy nedáva dole svoje slnečné okuliare
Manželku legendárneho speváka je takmer nemožné stretnúť bez okuliarov.
Nespraví bez nich ani krok a všimli si to aj fanúšikovia. Katka Žbirková je známa tým, že svoje slnečné okuliare si nikdy nedáva dole. Nie je to však iba o imidži. V rozhovore pre LIFEE.CZ odhalila skutočnú pravdu o tom, prečo stále zostávajú na jej tvári a koho to bol nápad, aby ich začala nosiť.
Nenápadná poznámka
Kateřina Žbirková sa posledné roky objavuje v spoločnosti výhradne v slnečných okuliaroch a tie si nedáva dole ani na červenom koberci. Nejde pritom o žiadny rozmar či svojský módny štýl. „Mala som pomerne dosť veľký problém s očami,“ vysvetlila v rozhovore a dodala, že stále mala nejaké zápaly.
„Kým neprišla jedna nenápadná poznámka od Mekyho: ,Tak jednoducho nos slnečné okuliare, ono ti nenafúka do očí a nebude sa ti tam prášiť.' On okuliare tiež nosil, mal ich od detstva a dioptrické,“ spomínala na zosnulého manžela.
Početná zbierka
„Ja dioptrické nemám, ale je to taká moja ochrana očí,“ uviedla Katka Žbirková, ktorá teda dala na radu od manžela a bolo po probléme – jej zápaly sa naozaj stratili. „Ale kedykoľvek ich potom dám dole a len trochu zafúka alebo zasvieti slniečko, tak si zase musím kvapkať očné kvapky,“ pokrčí plecami vdova po legendárnom spevákovi.