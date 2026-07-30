Matt Damon priznal tajomstvo filmu Odysea: V najťažších scénach ma zastupovala 137 cm vysoká žena
Kaskadérka mala paže, ktoré ho dostali na prvý pohľad.
Posledný filmový hit režiséra Christophera Nolana Odysea láka do kín tisíce divákov aj na Slovensku. A zatiaľ čo ľudia na plátne obdivujú herecký výkon Matta Damona, ten si nechce ponechávať všetky zásluhy. Pravdou totiž je, že v najnáročnejšej ikonickej scéne vo filme ho nahradila žena a má to svoj dôvod.
137-centimetrová žena
Christopher Nolan je známy tým, že miesto digitálnych efektov a počítačovej grafiky radšej využíva filmovú tvorbu aj napriek tomu, že nakrútiť vytúženú scénu môže byť zložitejšie. Takýto prípad nastal aj vo filme Odysea, kde sa Odyseus a jeho armáda stretli v bitke s obrovskými Laistrygónmi.
Vo všetkých scénach využili kaskadérov, pričom do úlohy Laistrygónov nasadili dablérov, ktorí merali viac ako dva metre a do role Odysea a jeho armády zase obsadili vzrastovo malých kaskadérov s výškou pod 150 centimetrov. Výsledná ilúzia tak dostala ešte viac dramatický rozmer.
Matta Damona tak vo filme nahradila 137 centimetrov vysoká kaskadérka Devyn Dalton. Ten bol z jej fyzickej kondície taký ohúrený, že na to nedokáže prestať myslieť. „Mojou dvojníčkou bola žena, kaskadérka, ktorá mala tie najkrajšie ruky, aké som kedy videl. Keď vošla do cateringového stanu, bolo to po prvýkrát, čo som ju stretol. Prišiel som k nej, objal som ju a poďakoval sa za jej prácu," prezradil Damon v podcaste Happy Sad Confused.
V rozhovore ho totiž moderátor pochválil za jeho bicepsy, ale on musel priznať, že nie všetky boli jeho a nechcel si za ne privlastniť všetky zásluhy.