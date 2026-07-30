Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Matt Damon priznal tajomstvo filmu Odysea: V najťažších scénach ma zastupovala 137 cm vysoká žena
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Slovenské priezviská majú významy, na ktoré sme už zabudli. Najbežnejšie z nich nosil aj prezident

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

Profesor identifikoval najkrajšie krstné meno zo všetkých. Na Slovensku ho veľmi dobre poznáme

Žabí muž ušiel z Československa v strome. Libor oklamal komunistov a postaral sa o najbláznivejší útek

Tieto krstné mená starí rodičia neznášajú. Priznali, ktoré by svojim vnúčatám nikdy nedali

Veľký test kyslých uhoriek z našich obchodov: Víťaz porazil aj oveľa drahších konkurentov

Po smrti syna sa prestala modliť Otčenáš. Kamila Magálová každých 8 rokov trpí kvôli hriešnemu predkovi

SLEDUJE NÁS 207 000 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Matt Damon priznal tajomstvo filmu Odysea: V najťažších scénach ma zastupovala 137 cm vysoká žena

Kaskadérka mala paže, ktoré ho dostali na prvý pohľad. 

Posledný filmový hit režiséra Christophera Nolana Odysea láka do kín tisíce divákov aj na Slovensku. A zatiaľ čo ľudia na plátne obdivujú herecký výkon Matta Damona, ten si nechce ponechávať všetky zásluhy. Pravdou totiž je, že v najnáročnejšej ikonickej scéne vo filme ho nahradila žena a má to svoj dôvod. 

137-centimetrová žena

Christopher Nolan je známy tým, že miesto digitálnych efektov a počítačovej grafiky radšej využíva filmovú tvorbu aj napriek tomu, že nakrútiť vytúženú scénu môže byť zložitejšie. Takýto prípad nastal aj vo filme Odysea, kde sa Odyseus a jeho armáda stretli v bitke s obrovskými Laistrygónmi.

Vo všetkých scénach využili kaskadérov, pričom do úlohy Laistrygónov nasadili dablérov, ktorí merali viac ako dva metre a do role Odysea a jeho armády zase obsadili vzrastovo malých kaskadérov s výškou pod 150 centimetrov. Výsledná ilúzia tak dostala ešte viac dramatický rozmer.

Matta Damona tak vo filme nahradila 137 centimetrov vysoká kaskadérka Devyn Dalton. Ten bol z jej fyzickej kondície taký ohúrený, že na to nedokáže prestať myslieť. „Mojou dvojníčkou bola žena, kaskadérka, ktorá mala tie najkrajšie ruky, aké som kedy videl. Keď vošla do cateringového stanu, bolo to po prvýkrát, čo som ju stretol. Prišiel som k nej, objal som ju a poďakoval sa za jej prácu," prezradil Damon v podcaste Happy Sad Confused.

Instagram Post
Príspevok používateľa Jess Battison (@jessbjourno)
ZOBRAZIŤ PRÍSPEVOK

V rozhovore ho totiž moderátor pochválil za jeho bicepsy, ale on musel priznať, že nie všetky boli jeho a nechcel si za ne privlastniť všetky zásluhy.  

Najvďačnejšia skúsenosť

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

To je nápad!

Nalejem do vody a nastriekam na sprchový kúst: Zostane čistý a lesklý celé 2 týždne!

Nalejem do vody a nastriekam na sprchový kúst: Zostane čistý a lesklý celé 2 týždne!

V dome viac nenájdete MUCHY: Babka mi poradila jednoduché domáce riešenie, ktoré ich NATRVALO vyženie (RECEPT)!

V dome viac nenájdete MUCHY: Babka mi poradila jednoduché domáce riešenie, ktoré ich NATRVALO vyženie (RECEPT)!

Toto je DÔVOD, prečo treba dať obyčajný ALOBAL do mrazničky: Odskúšané, funguje to!

Toto je DÔVOD, prečo treba dať obyčajný ALOBAL do mrazničky: Odskúšané, funguje to!

ZÁHRADKÁRI, toto si uložte: Zoznam zeleniny, ktorú treba vysadiť na hriadky po cesnaku a cibuli – prinesú rýchlu a BOHATÚ úrodu!

ZÁHRADKÁRI, toto si uložte: Zoznam zeleniny, ktorú treba vysadiť na hriadky po cesnaku a cibuli – prinesú rýchlu a BOHATÚ úrodu!

Plný hrniec

Výborný kapustový šalát na zimu: Netreba ho sterilizovať a chutí fantasticky celý rok!

Výborný kapustový šalát na zimu: Netreba ho sterilizovať a chutí fantasticky celý rok!

Zemiaky ani neberte do ruky, toto si zamiluje aj váš manžel: Falošný FIT zemiakový šalát – k rezňom aj na chlebíčky!

Zemiaky ani neberte do ruky, toto si zamiluje aj váš manžel: Falošný FIT zemiakový šalát – k rezňom aj na chlebíčky!

Od tety cukrárky viem, ako pripraviť dokonalú mrvenička na koláč: Perfektná! Ani tvrdá ani sypká!

Od tety cukrárky viem, ako pripraviť dokonalú mrvenička na koláč: Perfektná! Ani tvrdá ani sypká!

Neuveriteľný dezert za 15 minút: Žiadna rúra, žiadne kondenzované mlieko, žiadna múka a FAMÓZNA chuť!

Neuveriteľný dezert za 15 minút: Žiadna rúra, žiadne kondenzované mlieko, žiadna múka a FAMÓZNA chuť!

Zdravé tipy

Každý, kto chce žiť dlhý život by mal piť tento NÁPOJ, hovoril môj dedo: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Každý, kto chce žiť dlhý život by mal piť tento NÁPOJ, hovoril môj dedo: TU je recept a mal by ho skúsiť každý, kto je chorľavý a bez energie!

Omladí pokožku na rukách až o 10 rokov: Ruky sú jemné a bez vrások ako za mlada!

Omladí pokožku na rukách až o 10 rokov: Ruky sú jemné a bez vrások ako za mlada!

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Jedzte listy púpavy, ak chcete mať zdravú krv a pečeň: Tu je RECEPT!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: Kaderníčka mi poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Toto schová do vrecka drahé masky z obchodu: Kaderníčka mi poradila zázračný recept na zastavenie vypadávania a husté vlasy – vlasy tak rýchlo ešte nerástli!

Už ste čítali?

Veľký test pracích gélov na letné škvrny: Tri produkty z drogérie získali najlepšie hodnotenie

Poradili si s trávou aj opaľovacím krémom.

Aj nebezpečná vrahyňa sa môže zmeniť. Maroš pomáha tým, od ktorých iní bočia, vo väzení vidí dva typy

Sedáva za jedným stolom s ľuďmi, ktorí sú často na okraji spoločnosti.

Ilustračné foto

Nevinná voľba vás môže stáť aj desiatky eur. Pozor na chybu, ktorú robia aj skúsení cestovatelia

Turisti bývajú v zahraničí ľahkým terčom.

Nádory sa zmenšujú, no poisťovňa cúva. Mamička Nina píše dcére denník, keby tu raz pre ňu nebola

Na liek sa jej skladalo celé Slovensko a on zabral. Nina Rybárová…

Zo všetkých krajín zažili najväčšie prekvapenie práve vo Venezuele.

Janka a Ivan dva roky cestujú svetom na najškaredšom aute: Niektorí si myslia, že Slovensko je v Brazílii

Mladomanželia sú na neuveriteľne dlhej svadobnej ceste a stihli už prejsť všetky…

Michal Sivák.

Michal Sivák učil na Luníku IX: Deti si do školy nenosia len tašky, ale celé svoje príbehy

Začínal na Luníku IX, dnes má tisíce fanúšikov na…

Jana Múdra, sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín.

Babi, žijeme, kričí na zomierajúce pacientky sestra Jana. Za 24 rokov pochopila, že musí byť pilierom

Denne zachraňujú životy a od nás si zaslúžia viac pozornosti. Dobré…

Slovenská novinárka Katarína Antenozio, ktorá žije v Miláne.

Katarína žije roky v olympijskom Miláne: Soľnička sa tu nikdy nepodáva z ruky do ruky

Zimná olympiáda je lákadlom aj pre mafiu, prezradila v rozhovore.