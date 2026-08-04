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Horúce večery lákajú na terasu, no prichádza aj hmyz. Odborník radí, ako ho jednoducho a lacno odradiť
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Horúce večery lákajú na terasu, no prichádza aj hmyz. Odborník radí, ako ho jednoducho a lacno odradiť

Dve bežné suroviny vytvoria prirodzenú pachovú bariéru.

Stačí otvoriť fľašu sladkého nápoja, priniesť na stôl ovocie či večeru a pokojné posedenie sa môže skončiť skôr, než sa poriadne začne. Okolo jedla krúžia muchy, komáre útočia na nohy a namiesto oddychu prichádza neustále odháňanie dotieravých návštevníkov. Skôr než siahnete po chemickom spreji, zastavte sa – riešenie môžete nájsť priamo vo svojej domácnosti.

Ako uvádza britský portál Ideal Home, odborníci na boj proti škodcom odporúčajú vyskúšať kombináciu dvoch lacných a ľahko dostupných surovín. Pomôcť môže najmä pri bežnom večernom posedení na terase, balkóne či pod altánkom.

Oklamaný hmyzí čuch

Muchy a komáre sa pri hľadaní potravy alebo hostiteľa vo veľkej miere spoliehajú na pachy. Práve to možno podľa Mosha Latifiho, spolumajiteľa spoločnosti EcoCare Pest Management, využiť vo svoj prospech.

Foto: Magnific.com, @jcomp

„Kávová usadenina produkuje silnú, horkú arómu, ktorú hmyz neznáša. Účinne prekrýva pachy, ktoré ich lákajú, ako je jedlo, sladké nápoje a oxid uhličitý z ľudského dychu,“ vysvetlil odborník. Samotnú usadeninu však nestačí iba položiť na stôl. Najskôr ju treba nechať úplne vyschnúť, následne ju vložiť do nádoby odolnej proti vysokým teplotám a zapáliť tak, aby pomaly tlela, nie horela otvoreným plameňom.

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Nádobu potom možno umiestniť v blízkosti sedenia. Pri používaní tohto triku je zároveň nevyhnutné myslieť na bezpečnosť. Tlejúca káva musí zostať pod dohľadom a v dostatočnej vzdialenosti od obrúska, dreva, suchých rastlín aj ďalších horľavých predmetov.

Pomoc s muchami?

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