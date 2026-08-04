Horúce večery lákajú na terasu, no prichádza aj hmyz. Odborník radí, ako ho jednoducho a lacno odradiť
Dve bežné suroviny vytvoria prirodzenú pachovú bariéru.
Stačí otvoriť fľašu sladkého nápoja, priniesť na stôl ovocie či večeru a pokojné posedenie sa môže skončiť skôr, než sa poriadne začne. Okolo jedla krúžia muchy, komáre útočia na nohy a namiesto oddychu prichádza neustále odháňanie dotieravých návštevníkov. Skôr než siahnete po chemickom spreji, zastavte sa – riešenie môžete nájsť priamo vo svojej domácnosti.
Ako uvádza britský portál Ideal Home, odborníci na boj proti škodcom odporúčajú vyskúšať kombináciu dvoch lacných a ľahko dostupných surovín. Pomôcť môže najmä pri bežnom večernom posedení na terase, balkóne či pod altánkom.
Oklamaný hmyzí čuch
Muchy a komáre sa pri hľadaní potravy alebo hostiteľa vo veľkej miere spoliehajú na pachy. Práve to možno podľa Mosha Latifiho, spolumajiteľa spoločnosti EcoCare Pest Management, využiť vo svoj prospech.
„Kávová usadenina produkuje silnú, horkú arómu, ktorú hmyz neznáša. Účinne prekrýva pachy, ktoré ich lákajú, ako je jedlo, sladké nápoje a oxid uhličitý z ľudského dychu,“ vysvetlil odborník. Samotnú usadeninu však nestačí iba položiť na stôl. Najskôr ju treba nechať úplne vyschnúť, následne ju vložiť do nádoby odolnej proti vysokým teplotám a zapáliť tak, aby pomaly tlela, nie horela otvoreným plameňom.
Nádobu potom možno umiestniť v blízkosti sedenia. Pri používaní tohto triku je zároveň nevyhnutné myslieť na bezpečnosť. Tlejúca káva musí zostať pod dohľadom a v dostatočnej vzdialenosti od obrúska, dreva, suchých rastlín aj ďalších horľavých predmetov.