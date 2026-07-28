Z dvojičiek zostal na svete iba on. Martinko už roky prekonáva prekážky, ktoré by zvládol len málokto
Keď prišiel o svojho bračeka, bojoval ďalej aj za neho.
Martinko mal od prvých chvíľ svojho života náročný štart. Narodil sa predčasne v 27. týždni tehotenstva ako jedno z dvojičiek. Jeho braček, žiaľ, svoj boj o život na deviaty deň prehral. Martinko však napriek vážnym komplikáciám pokračoval ďalej a dnes je z neho mladý muž, ktorý každý deň prekonáva prekážky, ktoré mu život postavil do cesty.
Jeho detstvo aj dospievanie sprevádzali mnohé zdravotné problémy. Predčasné narodenie spôsobilo vážne komplikácie, ktoré si vyžiadali opakované operácie a dlhodobú starostlivosť. Najvýraznejšie jeho život ovplyvňuje detská mozgová obrna, ťažká porucha zraku a ďalšie závažné zdravotné komplikácie.
Diagnózy, ktoré ovplyvňujú každý deň
Detská mozgová obrna je neurologické ochorenie, ktoré vzniká poškodením vyvíjajúceho sa mozgu a ovplyvňuje najmä pohyb, koordináciu a svalové napätie. Každý človek s touto diagnózou má individuálne potreby a rozsah obmedzení.
V Martinkovom prípade ochorenie výrazne ovplyvňuje jeho pohybové schopnosti. Na každodenný život potrebuje mechanický vozík a pravidelné rehabilitácie, ktoré mu pomáhajú udržiavať schopnosti, podporovať jeho samostatnosť a zlepšovať kvalitu života.
Okrem toho Martinko čelí aj vážnej poruche zraku. Ľavé oko je úplne nefunkčné a na pravom oku má iba zvyšok zraku. Jeho zrakové problémy si vyžadujú neustálu liečbu a špeciálnu starostlivosť.
Komplikácie spôsobuje aj črevná diagnóza NEC (nekrotizujúca enterokolitída), pri ktorej môže v dôsledku zrastov dochádzať k nepriechodnosti čriev a ďalším vážnym zdravotným problémom.