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Slovenské záhradky môžu dostať v horúčave úpal. Konajte skôr, než vám ostré slnko nenávratne zničí úrodu
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Slovenské záhradky môžu dostať v horúčave úpal. Konajte skôr, než vám ostré slnko nenávratne zničí úrodu

Úpal môže vzniknúť aj v dôsledku efektu lupy.

Na Slovensko prichádza ďalšia vlna vysokých teplôt a kým ľudia budú hľadať tieň a osvieženie, záhradkári sa obávajú iného nepriateľa – slnečného úpalu rastlín a ovocia. Intenzívne slnko totiž dokáže poškodiť listy aj plody natoľko, že sa už nikdy nespamätajú. Odborníci preto radia konať skôr, ako teploty prekročia kritickú hranicu.

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Foto: Chat GPT/Dobré noviny

Vyzerá ako choroba

Úpal rastlín vzniká vtedy, keď intenzívne slnečné žiarenie a vysoké teploty prekonajú prirodzenú obranyschopnosť rastliny. Listy aj plody sa nedokážu dostatočne ochladzovať, bunky sa vysušujú a odumierajú. Najčastejšie k tomu dochádza počas horúčav, keď sú rastliny zároveň oslabené nedostatkom vody, slabým prúdením vzduchu alebo boli náhle vystavené priamemu slnku. Ako informoval portál shegrowsveg.com, prvé príznaky sa objavujú veľmi rýchlo.

Ilustračné obrázky.
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Na listoch vznikajú biele alebo bledožlté škvrny, ktoré sa postupne menia na suché, papierovité a krehké miesta. Na plodoch, najmä na paradajkách, uhorkách či paprike, sa objavujú vybielené škvrny s tvrdou, kožovitou šupkou. Mnohí pestovatelia si tieto prejavy mýlia s chorobami, no na rozdiel od hubových ochorení sa úpal nešíri z jednej rastliny na druhú.

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Úpal ovocia

Najohrozenejšie sú plodiny pestované v skleníkoch, kde sa teplo kumuluje ešte viac, ale problémy sa nevyhýbajú ani ovocným stromom. Podľa odborníkov je v posledných rokoch čoraz častejším problémom aj úpal ovocia. Poškodenie pritom býva nezvratné.

Ilustračné obrázky.
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„Úpal plodov je v posledných rokoch veľkým problémom, pretože poškodenie je nezvratné a v konečnom dôsledku spôsobí následnú hnilobu ovocia. Existuje viacero typov poškodenia a nie všetky spôsobia aj viditeľné poškodenie plodu. Niekedy ide len o nepatrnú stratu farby na šupke, ale väčšina plodov je poškodená vážnejšie a plody sú nepredajné,“ uviedol na sociálnych sieťach Ján Mezey z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Ako vysvetlil, úpal môže vzniknúť prakticky počas celej vegetačnej sezóny, najčastejšie však od júna do septembra. Ak sa plody poškodia začiatkom leta, často samy opadnú. Oveľa väčší problém predstavujú poškodenia ku koncu leta.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/Rady.do.zahrady.profesor.Hricovsky/photos/%C3%BApal-ovocia-v-poslednom-obdob%C3%AD-%C4%8Doraz-viac-probl%C3%A9mov-sp%C3%B4sobuje-%C3%BApal-ovocia-chcem-/1476717295687012/

Efekt lupy

„Poškodenie nastáva, ak sa teplota v okolí plodov dostane približne nad 40 stupňov Celzia a slnečné lúče dopadajú priamo na povrch plodu,“ spomínal odborník. Podľa neho môže úpal vzniknúť aj v dôsledku takzvaného efektu lupy.

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