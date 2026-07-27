5 trendov v kúpeľniach s prekvapivo nadčasovým vzhľadom
Pri zariaďovaní kúpeľne sa väčšina ľudí vyhýba krátkodobým trendom. Keďže ide o väčšiu investíciu, oplatí sa voliť riešenia, ktoré budú vyzerať štýlovo aj o desať rokov. Odborníci z Intercomu preto vybrali päť trendov, ktoré spájajú moderný dizajn s nadčasovým vzhľadom.
1. Čierne matné vodovodné batérie ako nadčasová voľba
Čierne matné vodovodné batérie patria medzi najvýraznejšie trendy v kúpeľňovom dizajne posledných rokov. Spájajú moderný vzhľad s nadčasovou eleganciou a dodávajú priestoru luxusný charakter bez zbytočnej okázalosti.
Matný povrch pôsobí jemnejšie ako lesklý, lepšie maskuje odtlačky prstov aj zaschnuté kvapky vody a jednoducho sa kombinuje s bielou sanitou, prírodným drevom, kameňom či zemitými odtieňmi.
Čierna patrí medzi výrazné, no dobre kombinovateľné farby. Ak sa použije s mierou a v kvalitnom prevedení, matné čierne batérie môžu v kúpeľni pôsobiť elegantne aj po rokoch.
2. Prírodná harmónia v kúpeľni
Zemité odtiene a prírodné textúry sú synonymom nadčasového dizajnu. Prvky dreva, kameňa, terazza či betónu prinášajú do kúpeľne teplo a pokoj. V kombinácii s tlmenými zemitými tónmi ako piesková, olivová či sivá vytvárajú vizuálne čistý, vzdušný a útulný priestor.
Tieto materiály sú zároveň odolné a praktické. Spolu so živou zeleňou tak premenia každú kúpeľňu na harmonické domáce wellness. Práve spojenie prírody, jednoduchosti a funkčnosti je dôvodom, prečo tento trend zostane aktuálny aj o desať rokov.
3. Minimalistické dizajnové doplnky v kúpeľni
Minimalizmus v kúpeľni stojí na jednoduchosti, čistých líniách a funkčnosti. Namiesto množstva dekorácií stačí pár premyslených prvkov, ktoré spolu ladia a nerušia priestor.
Dávkovače mydla, háčiky či držiak na uterák v jednotnom dizajne vytvárajú harmonický a upravený vzhľad.
Minimalistické doplnky do kúpeľne zároveň znamenajú menej vizuálneho chaosu a viac pokoja.
Nadčasovosť spočíva v jednoduchosti. Čisté línie bez ozdôb zostávajú elegantné aj po rokoch a kvalitné spracovanie zabezpečí ich dlhú životnosť.
4. Čisté línie a upravený vzhľad vďaka chytrým riešeniam
Úložné priestory a vstavané riešenia pomáhajú udržať kúpeľňu stále upratanú a vizuálne čistú. Každá vec má mať svoje miesto v skrinkách, zásuvkách alebo výsuvoch, ktoré sú priamo integrované do priestoru.
Vďaka tomu sa drobnosti ako kozmetika či uteráky nehromadia na viditeľných miestach a kúpeľňa si zachováva upravený vzhľad.
Práve vizuálny pokoj robí tento trend nadčasovým. Čím menej predmetov zostáva na očiach, tým jednoduchšie kúpeľňa odoláva meniacim sa dizajnovým trendom aj každodennému chaosu.
5. Drevo a kov – nadčasový kontrast v kúpeľni
Kombinácia dreva a kovu je pilierom moderného interiérového dizajnu. Funguje na prirodzenej rovnováhe dvoch materiálov. Drevo prináša do priestoru teplo a útulnosť a kov dodáva čistotu, presnosť i jemný industriálny charakter.
Veľkou výhodou tejto dvojice je jej maximálna univerzálnosť. Skvele zapadá do minimalistických, moderných aj industriálnych kúpeľní a pomáha udržať interiér nadčasový aj po rokoch.