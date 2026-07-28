Recept na sladké jedlo z detstva má od prababičky. Viki z MasterChefa po dovarení robí jednu dôležitú vec
Známa foodblogerka sa podelila o recept svojej prababičky.
Je fitness trénerka, no pripomína, že človek by mal počúvať aj svoje chute a neriadiť sa len výživovými tabuľkami. Viki Lipovčanová sa do povedomia verejnosti dostala pred šiestimi rokmi, keď v súťaži MasterChef bojovala o titul najlepšej amatérskej kuchárky. Vareniu zostala verná až dodnes a o svoje recepty sa pravidelne delí aj s ostatnými.
Urobia vám lepší deň
„Z jedla by sme nikdy nemali mať negatívne emócie, a ak ich cítime, máme problém, ktorý treba riešiť... Milujeme tradičné české a moravské jedlá, a aj keď ich nejeme každý deň, s chuťou si ich raz za čas s manželom dáme. Sviečková s domácou knedľou, brusnicami a šľahačkou nám na sviatočnom stole samozrejme nikdy nechýbajú,“ prezradila známa blogerka pre Novinky.cz.
O tradičné recepty sa často delí aj s fanúšikmi a pred časom jeden vytiahla aj z rodinného archívu. Obľúbené sladké jedlo si mnohí určite pamätajú z detstva a na našich stoloch nechýba ani dnes. Má však o niečo bohatšiu minulosť, než by ste sa možno nazdávali.
„Poznáš ‚blbouny‘? Názov pochádza z hanáckeho slangu a pôvodne označoval lacné väzenské knedle plnené lekvárom. Je to snáď to najlepšie letné jedlo, ktoré ti zaručene urobí veselší deň. Dnes si ho pripravíme jednoducho a podľa najlepšieho receptu mojej prababičky,“ prezradila Viki vo svojom videorecepte. Aby ovocné gule zostali krásne nadýchané, po dovarení nad parou robí ešte jednu dôležitú vec.