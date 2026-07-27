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Do verejnej sprchy bez tohto radšej nevstupujte. Hygienička varuje, že bežný zvyk je v lete hazardom
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Do verejnej sprchy bez tohto radšej nevstupujte. Hygienička varuje, že bežný zvyk je v lete hazardom

Túto chybu v lete spraví nejeden dovolenkár.

Po celom dni strávenom pri bazéne alebo na pláži zamieri väčšina z nás rovno pod sprchu. Chceme zo seba zmyť chlór, piesok či slanú vodu a nad tým, čo máme na nohách, už veľmi nepremýšľame. Šľapky často zostanú pri ležadle. Veď ide iba o niekoľko krokov po mokrej dlažbe. Práve táto chvíľa však môže rozhodnúť o tom, či si z leta neprinesieme problém, ktorého sa nezbavíme ani po návrate domov.

Na riziko upozorňuje aj hygienička Josefína Adžič, ktorá na sociálnej sieti vystupuje ako @hygienikvakci. Verejné sprchy, okolie bazénov a ďalšie mokré plochy podľa nej rozhodne nie sú miestami, po ktorých by sme mali chodiť bez obuvi. „Bosé nohy na pláži sú romantika. Vo verejných sprchách skôr hazard,“ varuje.

Len zopár krokov

Plesniam a pôvodcom kožných infekcií vyhovuje teplé a vlhké prostredie. Práve také vzniká vo verejných sprchách, šatniach, saunách či na mokrých plochách v okolí bazénov. „Verejnými plážovými sprchami a okolím bazénov preto nikdy neprechádzajte bosí. Žabky alebo šľapky sú vaším štítom,“ pripomína hygienička jednoduché pravidlo.

Foto: Magnific.com, @magnific

Podľa informácií agentúry SITA môže na prenos plesňovej infekcie stačiť aj kontakt chodidla s kontaminovaným povrchom. Ťažkosti sa pritom nemusia prejaviť ihneď. Človek tak môže na rizikový moment dávno zabudnúť a prvé zmeny si všimnúť až o niekoľko dní či týždňov.

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Samotné šľapky však nie sú jedinou ochranou. Po kúpaní si treba nohy dôkladne osušiť, pričom osobitnú pozornosť si zaslúži priestor medzi prstami. Každý by mal používať vlastný uterák a po odchode od vody si obuť čistú a suchú obuv.

Signály na nohách

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