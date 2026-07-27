Fero Joke ukázal vo Vysokých Tatrách veľké srdce. Po páde kamennej lavíny zachránil zranenú turistku
Horskí záchranári upozorňujú, že pri páde kamennej lavíny rozhodujú sekundy.
Keď sa z vrcholu ozve dunenie, na premýšľanie už nie je čas. Kamene sa rútia dolu svahom obrovskou rýchlosťou, odrážajú sa od skál, trieštia sa na menšie kusy a všetko, čo im stojí v ceste, môžu zničiť. V takých chvíľach rozhodujú sekundy a niekedy aj to, kto práve stojí vedľa vás. Jedna turistka vo Vysokých Tatrách mala obrovské šťastie – keď sa zranila pri páde kamennej lavíny, nablízku bol komik Fero Joke, ktorý neváhal a zachoval sa ako hrdina.
Tatry ukázali svoju najkrajšiu aj najdrsnejšiu tvár
Komik Fero Joke sa na sociálnej sieti podelil o dramatický zážitok z túry vo Vysokých Tatrách. To, čo sa začalo ako krásny deň v horách, sa v okamihu zmenilo na boj o zdravie zranenej turistky. „Včera nám Tatry ukázali svoju najkrajšiu aj najdrsnejšiu tvár. Zažil som pád kamennej lavíny, pomáhali sme s Monikou Tódovou zranenej turistke a privolali záchranný vrtuľník,“ opísal na Instagrame, kde pridal aj video zo záchrannej akcie.
„O pár hodín neskôr ma po chodníku sprevádzal kamzík až smerom na Poľský hrebeň, akoby mi robil spoločnosť. A potom prišla odmena – jeden z najkrajších západov slnka, aké som kedy v Tatrách zažil. Deň som zakončil nočným návratom na moje obľúbené miesto Sliezsky dom. Tatry sú nádherné, ale zároveň si zaslúžia obrovský rešpekt. Nikdy neviete, čo vám prinesú. A, samozrejme, rešpekt k horským záchranárom,“ odkázal Fero, ktorý poďakoval posádke Air – Transport Europe, leteckej záchrannej službe, ktorá zranenú turistku transportovala na ďalšie ošetrenie. Novinárka Monika Tódová, ktorá bola s Ferom na túre, ocenila jeho pohotovú reakciu.
Prvotný šok
„Rešpekt všetkým záchranárom. A Ferovi, ktorý sa v sekunde mení na maďarskú zdravotnú sestru, zafixuje nohu a pomáha zvládnuť prvotný šok. Si najlepší,“ uviedla na Instagrame. Samotný Fero Joke sa aj napriek vážnej situácii nezaprel a do napätej atmosféry vniesol svoj typický humor. „Som sestrička stará, čo?“ zasmial sa vo videu. „Teba by som chcela stretnúť, keď sa mi niečo stane v Tatrách,“ dodala hrdo Tódová.
Pod príspevkom sa okamžite objavili stovky reakcií. Mnohí Slováci vyzdvihovali nielen jeho pohotovosť, ale aj ľudskosť. „Feri, si frajer,“ odkázal mu jeden z komentujúcich.
Ako sa zachovať pri páde kamennej lavíny
Horskí záchranári upozorňujú, že pri páde kamennej lavíny rozhodujú sekundy.