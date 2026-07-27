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Fero Joke ukázal vo Vysokých Tatrách veľké srdce. Po páde kamennej lavíny zachránil zranenú turistku
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Fero Joke ukázal vo Vysokých Tatrách veľké srdce. Po páde kamennej lavíny zachránil zranenú turistku

Horskí záchranári upozorňujú, že pri páde kamennej lavíny rozhodujú sekundy.

Keď sa z vrcholu ozve dunenie, na premýšľanie už nie je čas. Kamene sa rútia dolu svahom obrovskou rýchlosťou, odrážajú sa od skál, trieštia sa na menšie kusy a všetko, čo im stojí v ceste, môžu zničiť. V takých chvíľach rozhodujú sekundy a niekedy aj to, kto práve stojí vedľa vás. Jedna turistka vo Vysokých Tatrách mala obrovské šťastie – keď sa zranila pri páde kamennej lavíny, nablízku bol komik Fero Joke, ktorý neváhal a zachoval sa ako hrdina.

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Príspevok používateľa #airtransporteurope (@air_transport_europe)
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Tatry ukázali svoju najkrajšiu aj najdrsnejšiu tvár

Komik Fero Joke sa na sociálnej sieti podelil o dramatický zážitok z túry vo Vysokých Tatrách. To, čo sa začalo ako krásny deň v horách, sa v okamihu zmenilo na boj o zdravie zranenej turistky. „Včera nám Tatry ukázali svoju najkrajšiu aj najdrsnejšiu tvár. Zažil som pád kamennej lavíny, pomáhali sme s Monikou Tódovou zranenej turistke a privolali záchranný vrtuľník,“ opísal na Instagrame, kde pridal aj video zo záchrannej akcie.

Fero Joke a Adela Vinczeová.
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„O pár hodín neskôr ma po chodníku sprevádzal kamzík až smerom na Poľský hrebeň, akoby mi robil spoločnosť. A potom prišla odmena – jeden z najkrajších západov slnka, aké som kedy v Tatrách zažil. Deň som zakončil nočným návratom na moje obľúbené miesto Sliezsky dom. Tatry sú nádherné, ale zároveň si zaslúžia obrovský rešpekt. Nikdy neviete, čo vám prinesú. A, samozrejme, rešpekt k horským záchranárom,“ odkázal Fero, ktorý poďakoval posádke Air – Transport Europe, leteckej záchrannej službe, ktorá zranenú turistku transportovala na ďalšie ošetrenie. Novinárka Monika Tódová, ktorá bola s Ferom na túre, ocenila jeho pohotovú reakciu.

Instagram Post
Príspevok používateľa Fero (@fero_joke)
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Prvotný šok

„Rešpekt všetkým záchranárom. A Ferovi, ktorý sa v sekunde mení na maďarskú zdravotnú sestru, zafixuje nohu a pomáha zvládnuť prvotný šok. Si najlepší,“ uviedla na Instagrame. Samotný Fero Joke sa aj napriek vážnej situácii nezaprel a do napätej atmosféry vniesol svoj typický humor. „Som sestrička stará, čo?“ zasmial sa vo videu. „Teba by som chcela stretnúť, keď sa mi niečo stane v Tatrách,“ dodala hrdo Tódová.

František Košarišťan - Fero Joke.
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Pod príspevkom sa okamžite objavili stovky reakcií. Mnohí Slováci vyzdvihovali nielen jeho pohotovosť, ale aj ľudskosť. „Feri, si frajer,“ odkázal mu jeden z komentujúcich.

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Príspevok používateľa Monika Tódová (@todovamonika)
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Ako sa zachovať pri páde kamennej lavíny

Horskí záchranári upozorňujú, že pri páde kamennej lavíny rozhodujú sekundy.

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