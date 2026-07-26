Ladislav sa už nemohol pozerať na zanedbaný kríž. Historický klenot na Orave opravil za vlastné peniaze
Starosta obce ocenil prácu Ladislava a jeho manželky.
Dlhé roky chátral, v jeho okolí rástla tráva a nevyzeral tak dôstojne, ako by sa 150 rokov starý klenot zaslúžil. Pán Ladislav z Novote sa preto rozhodol, že to nenechá len tak. Na to, či niekedy bude mať obec peniaze, však čakať nechcel – preto si spolu s manželkou vyhrnul rukávy a postaral sa o nádhernú premenu tohto zanedbaného miesta. A ako píše MY Orava, takmer všetko za vlastné peniaze.
Chcel, aby to vyzeralo prirodzene
Kamenný kríž sa nachádza v blízkosti domu rodiny Pidíkovcov a Ladislav už dlhšiu dobu plánoval, že s ním niečo urobí. Občas ho s manželkou skrášlili kytičkou a upravili okolie, čakali však na to, kedy obec urobí chodník a potom sa pustil do práce.
Ladislav sa zaujíma o históriu, čo bolo jedným z dôvodov, prečo sa postaral o jeden z prícestných krížov. „Chcel som, aby to vyzeralo rovnako staro a prirodzene, akoby tam múrik a schody boli odjakživa s krížom,“ vysvetlil pre MY Orava muž, ktorý musel najskôr odvodniť breh a následne postaviť kamenný múr a schody, ktoré vedú k 150 rokov starému krížu.
Chcelo by to viac Pidíkovcov
Kvetinovú výzdobu mala na starosti jeho manželka Jaroslava. „Snažili sme sa vysadiť pôvodné druhy rastlín. Keďže je to suchšie miesto, vyberali sme aj také, aby odolali,“ vysvetľoval Ladislav. Väčšinu nákladov zaplatila rodina, obec prispela na časť materiálu.