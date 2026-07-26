Ľudí šokujú vyprážaným syrom za 60 eur. Podnik vysvetlil dôvody, prečo si za obľúbené jedlo pýta tak veľa
Kaviareň si podľa svojich slov dáva záležať na kvalite.
Koľko eur by ste boli ochotný dať za vyprážaný syr v reštaurácii? Rodinný podnik v obci Kvilda na Šumave prekvapil mnohých mimoriadne vysokou cenou za „smažák". Jedlo, za ktoré zvykli Česi v každej druhej krčme zaplatiť do 200 korún (8 eur), tu stojí rovných 1501 korún (62 eur).
Syr zo zlata
Syr po vytiahnutí z fritézy v tomto podniku totiž postupuje ďalšiu a celkom náročnú prípravu, kým sa dostane až k zákazníkovi na stôl. Na syr pribudnú v priemere dva až tri plátky potravinárskeho zlata, niekedy však aj päť a tým sa výroba výrazne predraží, informuje CNN Prima News.
Cena všetkých surovín použitých na prípravu jedla sa tak dostane na úroveň aj 400 korún (16 euro).