Vplyvný muž ju chcel pri rozvode pripraviť o všetko. Katka Jesenská už vie, že žena môže povedať dosť
V mužoch hľadala svojho otca a prešla si peklami.
Vyrastala v jednej z najváženejších rodín a navonok sa zdalo, že jej nič nemôže chýbať. Otec bol uznávaný lekár, mama profesorka a starí otcovia patrili medzi rešpektované osobnosti. Za dverami ich domácnosti sa však odohrával príbeh, o ktorom sa nehovorilo. Moderátorka Katka Jesenská sa už ako dieťa naučila žiť v strachu, v osemnástich odišla z domu a neskôr, počas bolestivého rozvodu s vplyvným manželom, prišla takmer o všetko. Zachránilo ju miesto, ktoré kedysi sľúbila nikdy nepredať – stará chalupa.
Detstvo v strachu
„Ja pochádzam z toho, čo ľudia nazývajú dobrá rodina. Navonok sme teda boli vzorová rodina,“ spomínala v podcaste Liečivé Katka Jesenská, ktorá dnes otvorene hovorí, že obraz ich rodiny, ktorý videlo okolie, mal od reality veľmi ďaleko.
„To, čo sa dialo vnútri, už také dobré nebolo. So sestrou sme sa veľmi skoro museli naučiť samostatnosti, starať sa o rôzne povinnosti a zvládať situácie, ktoré by deti riešiť nemali. Rodičia jednoducho nefungovali vždy tak, ako by mali,“ priznala. Najťažšie pre ňu neboli konkrétne udalosti, ale neustály pocit neistoty. Nikdy totiž nevedela, čo ju doma čaká. „Nebolo vždy vhodné, aby som si domov zavolala kamarátku. Keď som išla zo školy, často som bola v strehu. Bála som sa niekoho pozvať domov, pretože som nevedela, čo tam nájdem a ako to bude vyzerať,“ spomínala. Hoci o detailoch hovoriť nechce, dodáva, že celé detstvo bolo naplnené strachom. Okrem toho jej rodičia dávali vždy pocítiť, že nie je dostatočná.
Odišla s batôžkom
„Veľmi som bojovala so sebaláskou a so sebahodnotou, pretože práve tie boli v detstve potlačené. Nikdy nebolo nič dosť dobré. Nebola som dosť dobrá ja. Nebolo dosť dobré to, čo som robila. Nebola dosť dobrá ani vysoká škola, ktorú som študovala. Jednoducho nič nebolo dosť dobré,“ spomínala Katka, ktorá túžila študovať herectvo a rodičia sa jej smiali, že nebyť Vysokej školy múzických umení, ich dcéra by nikdy nič nevyštudovala. Pravdou však bolo, že dostať sa na školu patrilo medzi mimoriadne náročné úspechy. Z približne troch tisíc uchádzačov prijali iba šestnásť a štúdium nakoniec dokončilo len deväť z nich.
Napätie doma postupne silnelo, konflikty boli čoraz vyhrotenejšie a z Katky sa stala rebelka, ktorá sa po jednej vete od mamy rozhodla pre radikálny krok. „Jediné, čo som vtedy mala, bola veľká hrdosť. Som veľmi hrdý človek. A práve hrdosť mi nedovolila zostať doma vo chvíli, keď mi mama jedného dňa povedala: Keď sa ti nepáči, môžeš ísť. Ja som si zobrala svoj batôžtek a odišla,“ priznala.