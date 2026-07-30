Jedno rozhodnutie Slovenky Anny zmenilo budúcnosť dievčaťa z Indie. Dnes učí na univerzite
Rodičia sú nepočujúci a nemí.
Zo skromných pomerov až k titulu PhD. Príbeh mladej Indky Pooje dokazuje, že aj jediný človek môže zmeniť niečí život. Vďaka dlhoročnej podpore pani Anny zo Slovenska cez projekt Adopcia na diaľku sa dievčaťu z chudobnej rodiny podarilo splniť si sen, ktorý sa kedysi zdal nemožný.
Z chudoby k titulu
Rodičia Pooje sú nepočujúci a nemí. Hoci si veľmi priali, aby ich dcéra študovala, nemali na to dostatok financií. Zlom prišiel vďaka projektu Slovenskej katolíckej charity a štedrosti darkyne zo Slovenska. „Vďaka dlhoročnej podpore Pooja dokázala neuveriteľné veci – vyštudovala matematiku, získala titul PhD. a dnes pôsobí ako odborná asistentka na univerzite,“ informovala Adopcia na diaľku na Facebooku. Okrem toho sa stala hlavnou oporou svojich rodičov, ktorým dnes dokáže pomáhať aj finančne.
„Pooja posiela na Slovensko obrovské ďakujem. Jej úspech dokazuje, že vaša pomoc má obrovskú silu meniť osudy,“ zdôraznili zástupcovia projektu, ktorí opakujú, že príbeh Pooje nie je v Indii výnimočný.
Prečo práve dievčatá často zostávajú bez vzdelania
Mnohé indické dievčatá sa do školy nedostanú len preto, že ich rodiny si vzdelanie nemôžu dovoliť. „Ak títo ľudia majú nejaké peniaze, dajú do školy iba chlapcov, lebo tí im to na starobu vrátia späť. Dievča sa skoro vydá, stane sa vlastníctvom niekoho iného, a tak sa investícia neoplatí,“ vysvetlil v dokumente Nádej pre Indiu riaditeľ centra v Shimoge P. Veeresh V. Moras. Podľa jeho slov je práve zahraničná pomoc často jedinou šancou, ako môže dievča získať vzdelanie. „Iba ak finančná pomoc príde zo zahraničia, tak aj dievča má šancu chodiť do školy,“ dodal.
Za chudobou stojí podľa riaditeľa centra v Mangalore P. Onila D Souzu práve nízka úroveň vzdelania. „Jeden z problémov je, že ľudia nie sú dostatočne vzdelaní ani kvalifikovaní, aby dostali prácu, preto sú nezamestnaní. A to je aj jeden z dôvodov, prečo sú títo ľudia chudobní. Ich zamestnanie je závislé od pracovnej ponuky,“ opísal bludný kruh, z ktorého sa dá vystúpiť iba vďaka získanému vzdelaniu. Do projektu sú pritom zaraďované len deti, ktoré pomoc skutočne potrebujú a ich rodiny na deň nemajú takmer ani euro.