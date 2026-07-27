Lenka mala pred oltárom povedať áno, no prišiel plač. Svadobčania napokon zapíjali narodenie jej synčeka
Namiesto svadobného áno prišiel prvý plač.
Svadobný deň si väčšina párov plánuje dlho dopredu. Šaty čakajú v skrini, obrúčky sú pripravené a zostáva už len postaviť sa pred oltár a vysloviť vytúžené áno. Lenke a Dmytrovi však do posledných príprav vstúpil niekto, koho príchod očakávali až o niekoľko týždňov.
Ako uviedla Porodnice Zlín na sociálnej sieti, mladý pár zo Zlínskeho kraja mal pre svoj veľký deň všetko naplánované. Ich syn Daniel sa mal narodiť približne o štyri až päť týždňov neskôr, no napokon sa rozhodol, že pri výnimočnom dni svojich rodičov nebude chýbať.
Nečakaná zmena plánov
Namiesto posledných svadobných príprav prišli kontrakcie. Lenke ešte pred začiatkom obradu odtiekla plodová voda, a tak ju cesta neviedla k oltáru, ale na pôrodnú sálu.
„Šaty, prstienky, obrad... Všetko bolo naplánované. Ich syn Daniel mal ale úplne iný scenár,“ opísala zlínská pôrodnica udalosť, ktorá zmenila celý význam pôvodne svadobného dátumu.
Kým hostia očakávali novomanželov, budúci rodičia už prežívali celkom inú životnú chvíľu. Svadobné áno muselo počkať, pretože prednosť dostal prvý plač ich synčeka.