Turínske plátno je plné neľudskej DNA. Nová štúdia odhalila, čo sa na ňom hromadilo celé stáročia
Výsledky ukázali, že ide o viac než len o kus ľanovej látky.
Turínske plátno patrí k najzáhadnejším historickým artefaktom na svete. Už desaťročia rozdeľuje vedcov, historikov aj veriacich, ktorí sa snažia nájsť odpoveď na otázku, či ide o skutočné pohrebné plátno Ježiša Krista, alebo je to stredoveký podvrh. Najnovší výskum publikovaný v prestížnom vedeckom časopise Scientific Reports však priniesol celkom iné zistenia.
Biologická história
Namiesto skúmania samotného obrazu sa vedci zamerali na niečo, čo je voľným okom neviditeľné – biologické stopy ukryté v ľanových vláknach. K dispozícii mali oficiálne vzorky odobraté z Turínskeho plátna ešte v roku 1978 počas jeho prvého vedeckého skúmania. Vďaka metódam, ktoré v tom čase ešte neexistovali, sa im dnes podarilo prečítať genetické stopy, ktoré sa na plátne ukladali celé stáročia.
Výskumníci pritom nehľadali odpoveď na otázku, či je plátno pravé. Ich cieľ bol iný – zistiť, akú biologickú históriu v sebe relikvia ukrýva.
Čo je Turínske plátno?
Turínske plátno je približne 4,4 metra dlhá ľanová tkanina, na ktorej sú škvrny pripomínajúce odtlačok muža so stopami zranení pripomínajúcich ukrižovanie. Podľa kresťanskej tradície ide o pohrebné plátno, do ktorého bolo po smrti zabalené telo Ježiša Krista. Relikvia je uložená v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v talianskom Turíne a patrí medzi najskúmanejšie náboženské artefakty na svete. Jej pravosť dodnes rozdeľuje vedcov – jedni argumentujú, že ide o stredoveký podvod, iní upozorňujú, že otázka autenticity zostáva otvorená.
„Turínske plátno naďalej fascinuje historikov, vedcov aj verejnosť. Sme nadšení, že môžeme odhaliť nové informácie o biologickej komplexnosti zachovanej vo vzorkách odobratých pred takmer 50 rokmi vďaka využitiu najmodernejších forenzných technológií na analýzu DNA,“ uviedla profesorka Noemi Procopiová z University of Central Lancashire, ktorá sa na výskume podieľala. Výsledky ukázali, že Turínske plátno je oveľa viac než len kus ľanovej látky.