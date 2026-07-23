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Turínske plátno je plné neľudskej DNA. Nová štúdia odhalila, čo sa na ňom hromadilo celé stáročia
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Turínske plátno je plné neľudskej DNA. Nová štúdia odhalila, čo sa na ňom hromadilo celé stáročia

Výsledky ukázali, že ide o viac než len o kus ľanovej látky.

Turínske plátno patrí k najzáhadnejším historickým artefaktom na svete. Už desaťročia rozdeľuje vedcov, historikov aj veriacich, ktorí sa snažia nájsť odpoveď na otázku, či ide o skutočné pohrebné plátno Ježiša Krista, alebo je to stredoveký podvrh. Najnovší výskum publikovaný v prestížnom vedeckom časopise Scientific Reports však priniesol celkom iné zistenia.

Turínske plátno 1898.
Turínske plátno 1898. Foto: Wikimedia commons

Biologická história

Namiesto skúmania samotného obrazu sa vedci zamerali na niečo, čo je voľným okom neviditeľné – biologické stopy ukryté v ľanových vláknach. K dispozícii mali oficiálne vzorky odobraté z Turínskeho plátna ešte v roku 1978 počas jeho prvého vedeckého skúmania. Vďaka metódam, ktoré v tom čase ešte neexistovali, sa im dnes podarilo prečítať genetické stopy, ktoré sa na plátne ukladali celé stáročia.

Ilustračný obrázok.
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Výskumníci pritom nehľadali odpoveď na otázku, či je plátno pravé. Ich cieľ bol iný – zistiť, akú biologickú históriu v sebe relikvia ukrýva.

Čo je Turínske plátno?

Turínske plátno je približne 4,4 metra dlhá ľanová tkanina, na ktorej sú škvrny pripomínajúce odtlačok muža so stopami zranení pripomínajúcich ukrižovanie. Podľa kresťanskej tradície ide o pohrebné plátno, do ktorého bolo po smrti zabalené telo Ježiša Krista. Relikvia je uložená v Katedrále svätého Jána Krstiteľa v talianskom Turíne a patrí medzi najskúmanejšie náboženské artefakty na svete. Jej pravosť dodnes rozdeľuje vedcov – jedni argumentujú, že ide o stredoveký podvod, iní upozorňujú, že otázka autenticity zostáva otvorená.

Turínske plátno v Turíne.
Turínske plátno v Turíne. Foto: Wikimedia commons

„Turínske plátno naďalej fascinuje historikov, vedcov aj verejnosť. Sme nadšení, že môžeme odhaliť nové informácie o biologickej komplexnosti zachovanej vo vzorkách odobratých pred takmer 50 rokmi vďaka využitiu najmodernejších forenzných technológií na analýzu DNA,“ uviedla profesorka Noemi Procopiová z University of Central Lancashire, ktorá sa na výskume podieľala. Výsledky ukázali, že Turínske plátno je oveľa viac než len kus ľanovej látky.

Čo všetko našli

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