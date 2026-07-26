Odyseova riviéra je lacná a bez turistov. Slováci sa tam môžu cítiť ako hrdinovia najslávnejšieho eposu
Homérov epos Odysea fascinuje ľudí už takmer 3-tisíc rokov, aktuálne je opäť populárny vďaka novému veľkofilmu.
Z Terraciny, talianskeho plážového mestečka, odkiaľ pochádza moja rodina, je vidieť horský výbežok, ktorý akoby sa týčil z mora. Je nízky a rozoklaný. Môj otec vždy hovorieval, že vyzerá ako profil čarodejnice, ktorá sa vznáša na vlnách, píše vo svojej reportáži pre BBC Eva Sandoval.
Zároveň dodáva, že toto krásne a malebné pobrežie, zastrčené medzi Rímom a Neapolom, má hlboké väzby na Homérovu Odyseu a je pokojnejšou, autentickejšou a lacnejšou alternatívou k prenajatým talianskym pobrežiam.
Lákadlo sezóny
Horský výbežok pri Terracine je viditeľný z rôznych miest pozdĺž pobrežia, približne 70 kilometrov dlhého úseku, ktorý obmýva Tyrhénske more a tiahne sa medzi Rímom a Neapolom, pričom sa vinie cez niekoľko prímorských miest. Môžeme ho vidieť z vrcholkov hôr alebo z pláže. Každý večer žiari v ostrom reliéfe oproti západu slnka.
Na mape sa hora volá Monte Circeo, ale v celom tomto mikroregióne Talianska, známom ako Riviera di Ulisse (Riviéra Ulysses), ju nazývame la Maga Circe (Čarodejnica Kirké). Hovorí sa, že práve tam Kirké premenila Odyseových mužov na svine.
Homérov starogrécky epos Odysea fascinuje ľudí už takmer 3-tisíc rokov. Jeho najnovšia pocta, nová filmová adaptácia Christophera Nolana, z neho robí lákadlo sezóny. Ale na tomto málo navštevovanom talianskom pobreží si tento mýtus pripomíname každý deň, píše ďalej Eva Sandoval.