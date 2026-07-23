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Mal prísť až o mesiac, no rozhodol sa celkom inak. Vanessa Šarköziová prežila pôrod plný silných emócií
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Mal prísť až o mesiac, no rozhodol sa celkom inak. Vanessa Šarköziová prežila pôrod plný silných emócií

Ich najdôležitejší deň prišiel nečakane skoro.

Na tento deň sa túžobne pripravovali, no mysleli si, že príde až o niekoľko týždňov. Namiesto pokojného čakania sa všetko náhle rozbehlo a budúci rodičia museli spracovať poriadny šok. Ich vytúžený chlapček sa totiž rozhodol, že na dohodnutý termín čakať nebude.

„Včerajšok sa stal tým najdôležitejším dňom našich životov,“ oznámila na sociálnej sieti hudobníčka a speváčka Vanessa Šarköziová. Ako informoval aj Nový Čas, dcéra známych členov kapely Cigánski diabli sa stala prvýkrát mamou. Synček David prišiel na svet približne o mesiac skôr, ako rodina očakávala.

Chvíle neistoty

Nečakaný začiatok pôrodu priniesol chvíle neistoty, na ktoré sa Vanessa ani jej partner David nemohli vopred pripraviť. Avšak len čo svojho synčeka prvýkrát uvideli, obavy vystriedali emócie, ktoré mladá mamička len ťažko opisovala slovami.

Instagram Post
Príspevok používateľa Vanessa Sarkozi (@vanesssarkozi)
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„Náš chlapček sa rozhodol, že už sa mu ďalší mesiac v brušku čakať nechce a chce ísť za nami už teraz. I keď to bol trošku šok, ten pocit, keď sme ho prvýkrát zbadali sa nedá ani opísať,“ priznala na sociálnej sieti.

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Malý David sa narodil v nemocnici na bratislavských Kramároch s hmotnosťou 2200 gramov a výškou 44 centimetrov. Predčasný pôrod napokon skončil akútnym cisárskym rezom, no Vanessa napriek náročnému a nečakanému priebehu hovorí o skúsenosti, na ktorú nebude spomínať so strachom.

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