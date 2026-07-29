Majú milióny, no vystrihujú si zľavové kupóny. Tieto hviezdy namiesto prepychu zvolili skromný život
Mohli by žiť ako králi, no ku šťastiu im stačí málo.
Majú všetko – milióny na účtoch, honosné rezidencie, oblečenie od prestížnych návrhárov, garáže plné luxusných áut. Reč je o množstve slávnych osobností, ktoré žijú v prepychu. Nájdu sa však aj takí, ktorí si napriek tomu, že ich pozná celý svet, zvolili skromnosť a celkom obyčajný život. Ku šťastiu im stačí málo a tešiť sa vedia aj z maličkostí.
5. Warren Buffett
Jeden z najbohatších ľudí na svete, americký investor a obchodník Warren Buffett, vraj býva v rovnakom dome od roku 1958, ktorý vtedy kúpil za pár desiatok tisíc dolárov. Okrem toho sa vyhýba okázalému utrácaniu svojich miliónov a žije veľmi skromne.
4. Sarah Michelle Gellar
Americká herečka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka seriálu Buffy, premožiteľka upírov, bola odmalička vedená k tomu, že nezáleží na tom, koľko toho máte – dôležité je dávať, ako len viete. Preto ona a jej manžel Freddie Prinze Jr., ktorých spoločný majetok dosahuje hodnotu okolo 50 miliónov dolárov, žijú aj so svojimi dvoma deťmi skromným životom.
Obaja dokonca sami varia aj upratujú namiesto toho, aby si najímali kuchárov či upratovačov. A herečka je tiež známa tým, že si vystrihuje kupóny so zľavou, aby na účte za potraviny ušetrila aspoň pár dolárov.
3. Sarah Jessica Parker
Počas svojej kariéry si hviezda seriálu Sex v meste Sarah Jessica Parker vybudovala majetok vo výške 200 miliónov dolárov. S manželom Matthewom Broderickom a tromi deťmi však žije pomerne šetrný spôsob života, čo pripisuje svojej výchove.
Ako informuje The Vintage News, vyrastala totiž vo veľkej rodine, ktorá bola závislá od sociálneho systému, pokiaľ ide o jedlo, oblečenie a bývanie. Preto už dlho vie, ako byť finančne zodpovedná. Pre ňu to znamená nemíňať ťažko zarobené peniaze na veľké a zbytočné výdavky.