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Zdedili historický mlyn na Spiši a vedeli, čo musia urobiť. Manželia premenili ruiny na oázu pokoja
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Zdedili historický mlyn na Spiši a vedeli, čo musia urobiť. Manželia premenili ruiny na oázu pokoja

Väčšina ľudí by nad schátraným mlynom len mávla rukou, no manželia Wallachovci to neurobili.

Keď Roxana a Peter zdedili medzi Čingovom a Podleskom kamenné zvyšky starého Letanovského mlyna, rozhodli sa, že historickým ruinám opäť vdýchnu život. Ako píše Život, manželia Wallachovci nemali v úmysle oživiť mlynárske remeslo, ale obaja si želali len jediné – aby sa na miesta, kde v minulosti menili gazdovia zrno na múku, znova vrátili ľudia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401738658751007&set=pb.100067446280268.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Zrkadlo histórie aj predkov

„Moji starí rodičia Etela a Karol Pellerovci kúpili v roku 1953 od vtedajšieho mlynára Richtarčíka torzo mlyna, jeho dom a nejaké hospodárske budovy, ktoré patrili k mlynu. Ten vyhorel dva roky predtým a za komunistického režimu sa už mlyny neobnovovali, neudržiavali pri živote, ale likvidovali sa,“ opísala históriu letanovského mlyna Roxana Walllachová.

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Mlynárskemu remeslu vtedy zazvonil umieračik, štát zlikvidoval malých mlynárov a namiesto nich prišli veľké priemyselné mlynárske kolosy. A hoci dedičstvo po starých rodičoch malo na mieste, kde kedysi stál mlyn, podobu ruín, manželia aj s deťmi Vandou a Oliverom videli v kamenných zvyškoch akési zrkadlo.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1800056456925390&set=pb.100067446280268.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

„Histórie mlyna, manželkiných predkov aj histórie tejto výnimočne atraktívnej lokality v Prielome Hornádu. Na to, aké nás čakajú problémy so zriadením malej lesnej kaviarničky na jednom z najrušnejších turistických chodníkoch v Slovenskom raji, sme nebrali žiadny ohľad,“ vysvetlil Peter Wallach a dodal, že brali ako morálnu povinnosť oživiť toto historické miesto.

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