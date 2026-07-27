Zdedili historický mlyn na Spiši a vedeli, čo musia urobiť. Manželia premenili ruiny na oázu pokoja
Väčšina ľudí by nad schátraným mlynom len mávla rukou, no manželia Wallachovci to neurobili.
Keď Roxana a Peter zdedili medzi Čingovom a Podleskom kamenné zvyšky starého Letanovského mlyna, rozhodli sa, že historickým ruinám opäť vdýchnu život. Ako píše Život, manželia Wallachovci nemali v úmysle oživiť mlynárske remeslo, ale obaja si želali len jediné – aby sa na miesta, kde v minulosti menili gazdovia zrno na múku, znova vrátili ľudia.
Zrkadlo histórie aj predkov
„Moji starí rodičia Etela a Karol Pellerovci kúpili v roku 1953 od vtedajšieho mlynára Richtarčíka torzo mlyna, jeho dom a nejaké hospodárske budovy, ktoré patrili k mlynu. Ten vyhorel dva roky predtým a za komunistického režimu sa už mlyny neobnovovali, neudržiavali pri živote, ale likvidovali sa,“ opísala históriu letanovského mlyna Roxana Walllachová.
Mlynárskemu remeslu vtedy zazvonil umieračik, štát zlikvidoval malých mlynárov a namiesto nich prišli veľké priemyselné mlynárske kolosy. A hoci dedičstvo po starých rodičoch malo na mieste, kde kedysi stál mlyn, podobu ruín, manželia aj s deťmi Vandou a Oliverom videli v kamenných zvyškoch akési zrkadlo.
„Histórie mlyna, manželkiných predkov aj histórie tejto výnimočne atraktívnej lokality v Prielome Hornádu. Na to, aké nás čakajú problémy so zriadením malej lesnej kaviarničky na jednom z najrušnejších turistických chodníkoch v Slovenskom raji, sme nebrali žiadny ohľad,“ vysvetlil Peter Wallach a dodal, že brali ako morálnu povinnosť oživiť toto historické miesto.