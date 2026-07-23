Šanca bola jedna k 15 miliónom. Z pôrodu nesmierne vzácnych štvorčiat zostali v úžase aj skúsení lekári
Pôrod štyroch identických sestričiek sa navždy zapísal do histórie.
Mysleli si, že ich rodina je už kompletná. Keď však prišli na vyšetrenie, dozvedeli sa správu, na akú sa nedá pripraviť. Namiesto jedného bábätka čakali štyri. Prekvapenie rodičov bolo obrovské, no postupne sa ukázalo, že pred mimoriadne vzácnym prípadom stoja aj samotní lekári.
Ako informuje austrálska televízia ABC, 34-ročná Jenitar Na’amoanaová priviedla 14. júla v nemocnici Royal Brisbane and Women’s Hospital v austrálskom Brisbane na svet štyri jednovaječné dcérky. Dievčatká sa narodili prirodzeným počatím a podľa lekárov ide o prípad, ktorý je obrovskou raritou.
Jedno vajíčko, štyri deti
Emily, Harriet, Catherine a Alexa vznikli z jedného oplodneného vajíčka, ktoré sa rozdelilo na štyri embryá. Všetky štyri dievčatá majú rovnakú genetickú výbavu, no ich príbeh bol výnimočný ešte jednou okolnosťou – počas tehotenstva zdieľali jedinú placentu.
Práve tento detail prekvapil aj doktorku Alexu Bendallovú, ktorá sa o Jenitar starala od začiatku tehotenstva. Odhadla, že jednovaječné štvorčatá sa objavia približne v jednom z 15 miliónov tehotenstiev. „Ale aby mali spoločnú placentu – to je niečo nevídané,“ povedala pre BBC. Podľa The Guardian lekári predpokladajú, že v Austrálii ešte podobný prípad nezaznamenali. Vo svete môže ísť iba o niekoľko známych tehotenstiev tohto druhu.
Lekárom sa podarila nevídaná vec
Tehotenstvo so štyrmi deťmi, ktoré navyše zdieľali jednu placentu, bolo od začiatku mimoriadne rizikové. Jenitar preto lekári pozorne sledovali a v 25. týždni ju prijali do nemocnice. Ich cieľom bolo dostať sa aspoň po hranicu 28. týždňa. „Skutočnosť, že sa nám podarilo priviesť na svet štyri krásne, zdravé deti v 28. týždni a 4 dňoch, je neuveriteľná a sme veľmi šťastní, že sme toho mohli byť súčasťou,“ uviedla doktorka Bendallová.