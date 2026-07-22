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Najšpinavšie sú tieto miesta. Zamestnanci prezradili, kde sa v hotelových izbách skrýva najviac baktérií
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Najšpinavšie sú tieto miesta. Zamestnanci prezradili, kde sa v hotelových izbách skrýva najviac baktérií

Choroboplodné zárodky v hotelových izbách nepredstavujú automaticky hrozbu pre každého.

Každý hotelový hosť vie, že nie je prvým, kto v izbe býva. Napriek tomu sa predpokladá, že stopy po predchádzajúcich „obyvateľoch“ sú dôkladne odstránené. Realita však býva často iná. Zamestnanci totiž majú na upratanie štandardnej izby často len 10 až 30 minút, čo robí dôkladnú prácu takmer nemožnou. V dôsledku toho sa upratovanie izieb zameriava hlavne na vzhľad. Vzhľad však o skutočnej čistote hovorí len málo, pretože baktérie sú voľným okom neviditeľné. Personál v hoteloch preto odhalil, ktoré miesta v izbách sú najšpinavšie. Anketu prináša nemecký cestovný časopis TRAVELBOOK.

Ilustračný obrázok.
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Držiak na zubnú kefku

„Ak držiak na zubnú kefku nie je zabalený v plaste, určite by ste ho nemali používať,“ povedal pre TRAVELBOOK zamestnanec hotela, ktorý si želal zostať v anonymite. Aj ďalší zdroj so skúsenosťami z upratovania v hoteloch potvrdil, že tie isté handričky alebo uteráky sa často používajú na viacero úloh vrátane leštenia pohárov na zubné kefky, šálok a iných pohárov po použití v kúpeľni.

Foto: Freepik.com, freepik

Vo všeobecnosti by ste sa podľa portálu mali v hoteloch vyhýbať používaniu šálok a pohárov a nedotýkať sa ich perami. V mnohých hotelových izbách sa príbor, kávové šálky a iné predmety často „čistia“ ručne, čo znamená, že sa utierajú spomínanou handričkou namiesto toho, aby sa vkladali do umývačky riadu. Kvôli baktériám, ktoré na nich zostanú, sa môžu ľahko stať živnou pôdou pre baktérie, varuje mikrobiológ z cestovateľského portálu Fodor’s. Môžu obsahovať rôzne environmentálne baktérie a dokonca aj baktérie súvisiace s výkalmi, ako je napríklad E. coli, čo môže spôsobiť vážne ochorenie.

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Kanvica

Zdroj z hotela tiež dôrazne neodporúča používať kanvicu na prípravu horúcich nápojov. Nie je nezvyčajné, že hostia toto zariadenie zneužívajú. V skutočnosti sa často objavujú správy o tom, že v nej hostia perú špinavé ponožky a spodnú bielizeň, pretože je to porovnateľné s praním v práčke. Hoci to zriedka predstavuje zdravotné riziko, ako vysvetlila nutričná poradkyňa, predstava nálevu z ponožiek vo vašej šálke asi neznie príliš lákavo.

Foto: Freepik.com, freepik

Koberec, matrace a posteľ

Jedným z najšpinavších miest býva aj posteľ a matrac. Hromadia sa tam odumreté kožné bunky, telové oleje a telesné tekutiny od predchádzajúcich hostí - ideálne podmienky pre baktérie.

Foto: Freepik.com, krakenimages.com

Zvláštne upozornenie platí pre často podceňované čelo postele. Baktérie sa tam môžu ľahko hromadiť, pretože na tomto povrchu sa udržiavajú patogény z kýchania alebo kašľa. Keď si naň hostia položia hlavy alebo sa ho dotknú rukami, môžu sa tam nachádzať huby, roztoče, plesne, odumreté kožné bunky či telové oleje. Čelá postelí potiahnuté látkou sú pri bežnom čistení obzvlášť zanedbávané. Preto je lepšie sa o ne neopierať, prípadne si medzi seba a čelo postele položte uterák.

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