Daj výpoveď a budeš chodiť so mnou, povedal jej. Vdove po Grúňovi sa po manželovom odchode zastavil svet
Známy manželský pár spolu prežil viac ako polstoročie.
Zoznámili sa náhodou, no bolo to osudové. Vychýrená krásavica Majka Šoltýsová a sympaťák Dušan Grúň sa prvýkrát stretli na bratislavskej Mladej garde, láska medzi nimi vzplanula takmer okamžite a v harmonickom manželstve spolu prežili viac ako 56 rokov. A hoci nežili len dobré časy a museli prekonať aj stratu bábätka, ich vzájomné puto bolo nerozlučné.
Pretrhlo sa až pred dvomi rokmi, keď legendárny spevák odišiel na večnosť – a neprejde ani deň, kedy by si na neho jeho manželka nespomenula. O tom, ako zvláda život bez milovaného muža a na čo nikdy nezabúda, prehovorila v rozhovore pre Nový Čas.
Netušila, kto je
Majka Šoltýsová chodievala tancovať aj s kamarátkou na „čaje o piatej“ na bratislavskú Mladú Gardu a jedno čajové popoludnie jej navždy zmenilo život. „Spieval Zdeno Sychra a mne sa páčil jeden text, tak sme ho s kamarátkou šli poprosiť, či by nám ho nenadiktoval,“ povedala o osudovom stretnutí Majka.
„Zdeno vraj nemá čas, ale mladý sympatický fešák pri jeho stole, o ktorom sme netušili, kto je, sa ponúkol, že nám ho napíše a prinesie k stolu.“ Fešák text nielen priniesol, ale obe dámy pozval aj na svoj spevácky večer. Nadránom potom odprevadil Majku domov a vznikla láska ako hrom.
Týždeň čo týždeň
Obaja potom bok po boku kráčali spoločne životom až do spevákovej smrti viac ako polstoročie. Keď Dušan Grúň odišiel do hudobného neba, jeho manželke sa zastavil svet. Jeho odchod nesie stále veľmi ťažko aj po dvoch rokoch.